Skup SNS pod sloganom "Za Srbiju, za našu porodicu" počeo je oko 16 časova u Beogradskoj areni.

U toku je umetnički deo, dok će zvanični deo, na kome će govoriti predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić početi u 18 časova.

Ono što su mnogi primetili su bele stolice na bini, a kako saznajemo, po tri stolice namenjene su za po tri kandidata za odbornike iz svake opštine u kojoj se održavaju izbori.

Vučić je pozvao ranije građane putem društvenih mreža na skup najavio da će on značiti predstavljanje programa "Srbija 2030 - 2035", i neku vrstu njegovog kratkog obraćanja ljudima pred lokalne izbore u Srbiji koji će se održati 29. marta.

- Pozivam sve dobronamerne ljude koji hoće da se bori za Srbiju budućnosti, koja će da odgovara na pitanja, a ne Srbija onih koji zalupe vrata. Ako želite tu Srbiju, dobro došli ste - rekao je Vučić.

Građani su kao i uvek došli da pruže podršku predsedniku pred lokalne izbore u 10 opština, te su sa sobom poneli transparente kojima su još jednom pokazali da su uz svog predsednika i Srbiju koja samo ovako može da ide napred!