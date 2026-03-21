Gosti specijalne emisije na Kurir televiziji bili su Vladimir Vuletić, sociolog i Lazar Pavlović, savetnik ministra informisanja i telekomunikacija, koji su govorili o skupu SNS "Srbija, naša porodica" u Areni.

- Slogan sa kojim se SNS predstavlja ima više značenja i više slojeva, to je nesumnjivo. Važno je pre svega, posebno u vremenu u kome živimo, da shvatimo da je ovo poziv da se ujedinimo, da shvatimo da smo svi mi porodica i da je porodica zapravo i najvažnija socijalna mreža koja uvek kada je teško može da nam pomogne. Srbija je tu za sve građane koji u njoj žive - rekao je Vuletić.

On navodi da taj slogan budi i jednu duboku veliku emociju kod većine ljudi.

- U politici emocije su izuzetno važne i rekao bih da je ovaj slogan odlično pronađen. Možete da osetite i preko ekrana da se vratilo poverenje u rukovodstvo SNS-a. Ovo je u svakom slučaju veoma impozantan skup. Brojevi i koliko ljudi je unutra nije ni važno jer možete na licima ljudi da vidite samopouzdanje i sreću koja nije veštačka - dodaje.

"Vučićev cilj je da pobedi 10 prema 0"

Kako kaže, Vučićev cilj je da pobedi 10 prema 0.

- Lokalni izbori su podjednako važni kao i parlamentarni izbori, na neki način mnoge stvari će zavisiti od ovih izbora. Ako bude 10 prema nula onda će nadležne institucije imati i širi manevarski prostor da odlučuju po tome kada će se raspisati izbori. Mislim da bi onda bilo sasvim u redu i da idemo na redovne izbore, ja ne volim vandredne izbore. Ako bude 10-0 onda će to biti veliki udarac za samu opoziciju - objašnjava Vuletić i dodaje:

- Vandredni izbori su tu kada imate neko teško složeno pitanje na koje očekujete pomoć građana i da se i oni opredele. Oni mogu biti i kada imate u najavi jednu duboku političku krizu gde bi onda izbori trebali da kanališu te energije koje se razlivaju i čine da država ulazi u određeni problem - nastavlja on.

"Nas je malo i moramo da se čuvamo"

Pavlović smatra da je vlast sve vreme prozivala druge strane na dijalog.

- Državni organi predvođeni predsednikom svakako su se trudili na svakom mestu da istaknu da svako može da dođe i razgovara sa vladajućom strankom. Mislim da nešto što treba da ostane konstantno i posle ove kampanje i nakon sledećih izbora i parlamentarnih i predsedničkih koji nas čekaju jeste da smo mi jedna velika porodica, nas je malo i moramo da se čuvamo - rekao je Pavlović.

Kako kaže, nada se da će naš narod staviti sve nesuglasice sa strane i staviti svoju zemlju i svoje najbliže na prvo mesto.

- Ove slike iz Arene su odličan dokaz za ljude koji su govorili da naprednjaci ne smeju da izađu napolje, možete da vidite atmosferu. Skup se održava i napolju i unutra i možete i da vidite koliko ljudi ima - dodaje on.

