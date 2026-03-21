Poslanica Sonja Ilić, majka malog Gavrila koji je postao simbol pobede Srbije, bila je prvi govornik na današnjem SNS skupu u Beogradskoj areni.

- Dragi moji ljudi, kad stojim ovde ispred vas, osećam se kao u svojoj porodici. Znam da sam među dobrim ljudima, oni koji čuvaju svoju zemlju i vole i poštuju svoje žene, majke, sestre i koji brinu o svojoj deci.

- Moj Gavrilo će uskoro napuniti godinu dana. Danas ovde stojim, ne da bih se prisetila kako sam ga mogla izgubiti u nasilju prošle godine, ne stojim kako bih se prisećala kako su nam razarali zemlju, vređali nas najgore, palili nam stranku, to smo pobedili, već stojim zbog Gavrilove budućnosti. To zavisi od izbora koji danas napravimo. Ako danas budemo birali dobro, dobro će nam i biti. Ako danas budemo gradili, sutra će naša deca imati još snažniju zemlju. Srbija budućnosti u koju nas vodi naš predsednik Aleksandar Vučić.

Podsetimo, opozicioni poslanici su početkom marta, nezadovoljni usvajanjem dnevnog reda, izazvali u Skupštini Srbije opšti haos. Tom prilikom je povređena, između ostalih, i poslanica Sonja Ilić, koja je tada bila u osmom mesecu trudnoće. Nasilni poslanici su bacali šok-bombe, palili baklje, prskali biber-sprejom i gađali jajima vladajuću koaliciju, uz duvanje u pištaljke i vuvuzele. Povređene su tri poslanice, koje su pogođene šok-bombama.