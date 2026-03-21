"ZAJEDNO SA VAMA DO KONAČNE POBEDE" Dačić se oglasio iz bolnice tokom velikog skupa u Areni: Vučić i moja supruga su uticali na to da ozbiljno shvatim situacije
Tokom velikog skupa Srpske napredne stranke, koji je počeo u 16 časova u "Beogradskoj areni", obratio se i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Dačić se, zbog zdravstvene situacije, oglasio uživo iz bolnice.
- Želim da se zahvalim svima koji su se brinuli za moje zdravlje. Nisam mogao da očekujem da ću tog dana završiti bez svesti ali dve osobe su uticale na to da ozbiljno shvatim tu situaciju, to je moj brat predsednik Aleksandar Vučić i moja supruga Sanja, koji su me naterali da odem u bolnicu.
- Podsećam vas da imamo jednu zemlju i jednu porodicu! Izađite na izbore i glasajte za našu zajedničku listu. Zajedno sam sa vama do konačne pobede - rekao je Dačić u uključenju uživo.
