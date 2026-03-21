Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas, tokom skupa SNS u Areni, sa kandidatima sa odborničkih lista koje će nastupiti na lokalnim izborima.

Oni su se okupili za stolom na bini u Areni, a predsednik Vučić je rekao da se potrudio da i u ovoj kampanji da obiđu svaku opštinu.

- Uz hiljade problema sa kojima se ljudi suočavaju čuo sam da smo mi krivi za određene stvari. I ja prihvatam da sam i ja kriv za to, pre svega. Dok smo se bavili velikim stvarima i dok smo se trudili da pravimo rezultate u izgradnji puteva, u izgradnji pruga, naučno-tehnoloških parkova negde smo zaboravljali ljude i nismo dovoljno pažnje njima posvećivali. I zato moja prva poruka za sve vas koji dolazite iz tih opština je: ne možete da se ponašate kao do sada. I nećete moći tako nikada više da se ponašate. Ne zbog mene. Jer ljudi hoće da ih čujete. Saslušajte ljude i njihove probleme - naglasio je predsednik Vučić.

On je naveo da, ako je on mogao da da sagleda i vidi u koliko lošem stanju je bolnica Visoki Stevan u Smederevskoj Palanci, da vidi koliko problema ima u borskom zdravstvenom centru, kakve muke imaju u Kuli u zdravstvenom centru, u svakom drugom gradu, onda oni, kako je rekao, moraju da rade svakoga dana.

- Ja ih pozovem telefonom i to ih pozovem sa mog mobilnog telefona i meni se ne javi pola njih, bar 50 puta kad ih zovem, onda mislite kako se tek ne javljaju nekim drugima i zato smo mi tu to da menjamo, da menjamo sebe i da menjamo ljude i da menjamo i one koji nas predstavljaju u opštinama, i vas, ukoliko ne budete slušali narod - rekao je Vučić i nastavio:

- Možemo da izgradimo desetine kilometara puteva, možemo da izgradimo nove hale, domove zdravlja, bolnice, sve možemo da napravimo. Ali nas ljudi neće poštovati i ljudi će biti nezadovoljni ukoliko njih ne čujemo i ukoliko ne razumemo šta su njihove potrebe.

On je naveo da ih zato moli da i u ovih sedam dana do izbora obiđu svaku kuću.

- Ne morate vi ljudima da obećate ono što ne možete da ispunite, saslušajte i recite im daćemo sve od sebe i ljudi će to da poštuju da vide vaš trud, da vide vaš rad da vide vašu posvećenost, da vide vašu marljivost i da vide da želite i sebe da menjate. Ovo je vreme promena, u vremenu promena. Neće ljudi promene na lošije. Ljudi traže one promene koje mogu i Srbiju i svako njihovo mesto, svaki njihov grad, svako njihovo selo da dovedu na viši nivo kao i kvalitet života. I zato je moja molba za vas: Borite se, radite i slušajte ljude - rekao je on.

Detaljno obraćanje predsednika Vučića pogledajte uposebnoj vesti.