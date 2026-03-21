Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uoči lokalnih izbora u deset gradova i opština 29. marta, poručuje: "Do konačne pobede!"

"Često izgleda kao da smo opkoljeni sa svih strana, kao da je svaki naš potez unapred određen, kao da protivnik ima više figura, više snage, a da je nama ostao samo jedan potez. Jedan pokušaj. Bilo je trenutaka kada su nas lomili pritisci, kada su nas delili, svađali, napadali, kada je izgledalo da je sve gotovo, da je Srbija poražena. 

Ali, uvek postoji potez, jedan koji ne vide oni što misle da sve znaju. Potez za koji su potrebni odgovornost i snaga. Koji se igra za ono što ti je najvažnije. Jer i kada se ne zna pobednik, mi znamo da igra još traje. A kada smo ujedinjeni, nema te sile, koja može da pobedi Srbiju", kaže predsednik Vučić u predizbornom spotu.

Foto: Printscreen/Instagram

Na kraju poručuje: "Izađi i glasaj!"

