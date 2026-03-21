"Današnje slike iz Beogradske arene su slike ljubavi prema svojoj zemlji, ponosa, razumevanja svih mera koje su nas dovele do gornjeg dela lestvice u Evropi po ekonomskom rastu, rada, truda i želje da svi živimo u zemlji dostojnoj čoveka i porodice", poručio je prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali.

- Srbija danas to jeste. Od svog osnivanja do danas, skoro 18 godina, politika Srpske napredne stranke je politika napretka, razvoja, ekonomskog rasta, jer samo on donosi i rast životnog standarda naših građana. Ne donose ga blokade, ratovi, mržnja, nasilje na ulicama.

- Građani to znaju. I zato su za nas od posebnog značaja ovakvi skupovi koji ulivaju novu energiju da se i u teškim godinama, kakve trenutno živimo, borimo dalje, skupimo snagu i podršku građana koju nam nedvosmisleno pružaju skoro 14 godina. Nema dileme da će tako biti i na predstojećim izborima, 29. marta u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci gde će građani, još jednom, na biralištima pokazati da veruju odgovornoj politici SNS-a i predstavljenim kandidatima za ove opštine koji će je sprovoditi.