"Na velikom skupu u Beogradskoj areni, Vučić je predstavio kandidate za lokalne izbore i istakao jedinstvo Srbije."
"GODINU DANA SU RUŠILI SRBIJU I PRETILI JOJ, MI NJIMA NEĆEMO" Vučić poslao moćnu poruku sa skupa SNS: Samo ćemo da ih pobedimo! Ubedljivije nego ikada! (VIDEO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak sa današnjeg velikog skupa Srpske napredne stranke u Areni.
- Godinu dana su rušili Srbiju, godinu dana su pretili Srbiji, mi njima nećemo. Samo ćemo da ih pobedimo. Da ih pobedimo ubedljivije nego ikada! Srbija - naša porodica! - poručio je Vučić.
Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić održao je govor na velikom skupu Srpske napredne stranke, koji je počeo u 16 časova u "Beogradskoj areni", na kom su predstavljeni kandidati za lokalne izbore koji se 29. marta održavaju u 10 opština. Sve o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.
