Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je saučešće povodom smrti bivšeg direktora Federalnog istražnog biroa (FBI) Roberta Milera, ističući njegov veliki doprinos borbi protiv međunarodnog kriminala i razvoju saradnje policijskih službi širom sveta.

„Sa žaljenjem sam primio vest o smrti bivšeg direktora Federalnog istražnog biroa (FBI) Roberta Milera, čoveka koji je obeležio jednu važnu epohu u radu američkih bezbednosnih institucija i dao značajan doprinos globalnoj borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala.

Tokom moje posete Vašingtonu 2010. godine imao sam priliku da se sastanem sa Milerom, kada smo razgovarali o unapređenju saradnje između Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i FBI, čime su postavljeni temelji partnerstva koje traje i danas i daje značajne rezultate u borbi protiv organizovanog i svih drugih vidova kriminala.

Miler je bio izuzetan profesionalac, susretali smo se više puta, a takođe, uputio je čestitku našem Ministarstvu unutrašnjih poslova povodom važnog jubileja, obeležavanja 200 godina od osnivanja. Bio je partner u izgradnji poverenja između naših institucija, a njegova posvećenost bezbednosti, vladavini prava i međunarodnoj policijskoj saradnji ostavila je snažan trag i izvan granica Sjedinjenih Američkih Država.

U ime Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i u svoje lično ime upućujem iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i kolegama. Verujem da će nasleđe koje je ostavio nastaviti da živi kroz još snažniju saradnju naših institucija u borbi protiv savremenih bezbednosnih pretnji“, navodi se u saučešću ministra Dačića.