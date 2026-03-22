Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je saučešće povodom smrti bivšeg direktora Federalnog istražnog biroa (FBI) Roberta Milera, ističući njegov veliki doprinos borbi protiv međunarodnog kriminala i razvoju saradnje policijskih službi širom sveta. 

„Sa žaljenjem sam primio vest o smrti bivšeg direktora Federalnog istražnog biroa (FBI) Roberta Milera, čoveka koji je obeležio jednu važnu epohu u radu američkih bezbednosnih institucija i dao značajan doprinos globalnoj borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala.

Tokom moje posete Vašingtonu 2010. godine imao sam priliku da se sastanem sa Milerom, kada smo razgovarali o unapređenju saradnje između Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i FBI, čime su postavljeni temelji partnerstva koje traje i danas i daje značajne rezultate u borbi protiv organizovanog i svih drugih vidova kriminala.

Miler je bio izuzetan profesionalac, susretali smo se više puta, a takođe, uputio je čestitku našem Ministarstvu unutrašnjih poslova povodom važnog jubileja, obeležavanja 200 godina od osnivanja. Bio je partner u izgradnji poverenja između naših institucija, a njegova posvećenost bezbednosti, vladavini prava i međunarodnoj policijskoj saradnji ostavila je snažan trag i izvan granica Sjedinjenih Američkih Država.

U ime Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i u svoje lično ime upućujem iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i kolegama. Verujem da će nasleđe koje je ostavio nastaviti da živi kroz još snažniju saradnju naših institucija u borbi protiv savremenih bezbednosnih pretnji“, navodi se u saučešću ministra Dačića.

Ne propustitePolitika"ZAJEDNO SA VAMA DO KONAČNE POBEDE" Dačić se oglasio iz bolnice tokom velikog skupa u Areni: Vučić i moja supruga su uticali na to da ozbiljno shvatim situacije
2026-03-21 18_11_37-.png
PolitikaBRAVO ANGELINA! Dačić čestitao Topićevoj srebro na SP: Hvala ti što svojim talentom, energijom i borbenošću donosiš radost i ponos Srbiji
Ivica Dačić
Politika"PRAZNIK RADOSTI, ZAJEDNIŠTVA I DOBROTE": Dačić čestitao Ramazanski bajram
xxx News1 Boba Nikolic.jpg
Politika"SRBIJA NEĆE ĆUTATI. SRBIJA NEĆE ZABORAVITI" Dačić se oglasio povodom 22 godine od Martovskog pogroma: Ni dve decenije kasnije pravde nema
xxx01 Beta Str.jpg
Politika"NADREALNA SCENA, SRETNEM MIRU MARKOVIĆ U LIFTU, PITA ME..." Dačić: "Rekao sam joj pitajte Slobu,a ne mene-nije joj se svideo odgovor, ali ni nama šta ona radi
profimedia-0015881411 copy.jpg
PolitikaDAČIĆ IZAŠAO IZ BOLNICE! Nasmejan, rukovao se s lekarima i poručio: Samo hoću da zamolim sve da čuvaju svoje zdravlje! (FOTO/VIDEO)
Ivica Dačić
Politika"IVICA UPRAVO IZLAZI IZ BOLNICE" Predsednik Vučić saopštio dobre vesti! Prva fotografija Dačića sa suprugom i sinom uoči otpusta (FOTO)
Ivica upravo izlazi iz bolnice. Zahvalan lekarima što su napravili čudo i srećan zbog njega i po.jpg