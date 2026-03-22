PUMPE U SLOVENIJI U "CRVENOM", A ŠOLAKOVCI... Cene goriva divljaju po Evropi, u Srbiji STABILNO: Da je ovako i kod nas, pohitali bi da RAZAPNU Vučića! (FOTO)
Neizvesnost na svetskom energetskom tržištu se nastavlja, a poslednje informacije ukazuju na to da gorivo širom Evrope postaje sve skuplje. Posebno zabrinjava podatak o nestašici dizela, koja je već pogodila pojedine zemlje, među kojima je i Slovenija.
Kako je Kurir već pisao, na srpskom tržištu za sada nema većih problema – snabdevanje je stabilno, a cene su pod kontrolom zahvaljujući državnim merama.
Ipak, zanimljivo je kako pojedini srpski mediji prenose informacije o situaciji u regionu. Vest da je u Sloveniji uvedeno ograničenje točenja goriva zbog nestašica na pumpama objavljena je bez dodatnih komentara i kritičkog tona.
Upravo takav pristup odudara od uobičajene prakse kada je reč o dešavanjima u Srbiji, gde bi, u sličnoj situaciji, reakcije bile znatno oštrije i usmerene ka državnom vrhu, a posebno prema predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, kojem bi želeli da nađu "manu" i "propust" po svaku cenu.
U Srbiji situacija stabilno!
Razlike u izveštavanju ponovo otvaraju pitanje dvostrukih standarda u medijskom prostoru, naročito kada su u pitanju teme od velikog značaja za građane, poput snabdevanja energentima i stabilnosti tržišta.
Kako je juče istakla i predsednika Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, a potom i pokazala mapu pumpi u Sloveniji, Srbija nema problem sa gorivom, jer ga na pumpama ima, a cene su kontrolisane.
- Aleksandar Vučić je ponovo pokazao koliko je važno imati na čelu države nekog ko je odgovoran i u potpunosti posvećen državi. Koliko je važno razumeti situaciju u svetu, pripremiti se, zaštiti interese svojih građana. E, sad, zamislite da Srbiju vode Cipiripi, Gandi, Kaluđer i Ackela. Na benzinskim pumpama bismo mogli samo da PUMPAMO, ali u prazno. Koliko juče mi više ne bismo imali ni benzina, ni dizela, verovatno ni kerozina, a koliko danas bi bila nestašica osnovih životnih namirnica koje treba transportovati do prodavnica. Mislite o tome… - navela je.
I dok se Slovenija poput mnogih evropskih zemalja našla u ogromnom problemu zbog krize na Bliskom istoku,Srbija pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića ju je dočekala spremno. Snabdevenost i kontrola cena je i cilj mera koje je država do sada preduzela, a to su privremena zabrana izvoza nafte, benzina i dizela, povlačenje za sada prvih zaliha — 40.000 tona najprodavanijeg dizela i dodatno smanjenje akciza.
Predsednik je odmah sazvao vanrednu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, nakon čega je javnosti predočio energetske mere koje su uvedene i još jednom pokazao kako se na odgovoran način vodi država.
I dok se u Sloveniji i Hrvatskoj ograničava kupovina goriva na pumpama, Vučić je istakao da neće biti ograničenja u Srbiji.
- U narednim nedeljama se to neće desiti. Ni za poljoprivrednike, ni za građane uopšte - rekao je.
Takođe, u Sloveniji je aktivirana i vojska zbog nestašice, dok su najavljene i dodatne mere za strance!
