Neizvesnost na svetskom energetskom tržištu se nastavlja, a poslednje informacije ukazuju na to da gorivo širom Evrope postaje sve skuplje. Posebno zabrinjava podatak o nestašici dizela, koja je već pogodila pojedine zemlje, među kojima je i Slovenija.

Kako je Kurir već pisao, na srpskom tržištu za sada nema većih problema – snabdevanje je stabilno, a cene su pod kontrolom zahvaljujući državnim merama.

Ipak, zanimljivo je kako pojedini srpski mediji prenose informacije o situaciji u regionu. Vest da je u Sloveniji uvedeno ograničenje točenja goriva zbog nestašica na pumpama objavljena je bez dodatnih komentara i kritičkog tona.

Upravo takav pristup odudara od uobičajene prakse kada je reč o dešavanjima u Srbiji, gde bi, u sličnoj situaciji, reakcije bile znatno oštrije i usmerene ka državnom vrhu, a posebno prema predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, kojem bi želeli da nađu "manu" i "propust" po svaku cenu.

U Srbiji situacija stabilno!

Razlike u izveštavanju ponovo otvaraju pitanje dvostrukih standarda u medijskom prostoru, naročito kada su u pitanju teme od velikog značaja za građane, poput snabdevanja energentima i stabilnosti tržišta.

Kako je juče istakla i predsednika Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, a potom i pokazala mapu pumpi u Sloveniji, Srbija nema problem sa gorivom, jer ga na pumpama ima, a cene su kontrolisane.

- Aleksandar Vučić je ponovo pokazao koliko je važno imati na čelu države nekog ko je odgovoran i u potpunosti posvećen državi. Koliko je važno razumeti situaciju u svetu, pripremiti se, zaštiti interese svojih građana. E, sad, zamislite da Srbiju vode Cipiripi, Gandi, Kaluđer i Ackela. Na benzinskim pumpama bismo mogli samo da PUMPAMO, ali u prazno. Koliko juče mi više ne bismo imali ni benzina, ni dizela, verovatno ni kerozina, a koliko danas bi bila nestašica osnovih životnih namirnica koje treba transportovati do prodavnica. Mislite o tome… - navela je.