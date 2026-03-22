Jučerašnji predizborni miting Srpske napredne stranke u Beogradskoj areni, koji je okupio oko 70.000 ljudi, pokrenuo je potpunu histeriju među blokaderima.

Na mitingu pod nazivom "Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica", na kojem je govorio i predsednik Srbije, predstavljen je i program "Srbija 2030-2035" pred oko 30.000 hiljada ljudi u sali, dok je skoro 40.000 ostalo ispred Arene jer više nije bilo mesta.

Pokušali su blokaderi da umanje taj broj, a kada su ih demantovali snimci i fotografije, okrenuli su se sramnom zloupotrebljavanju žrtava!

Tako je blokaderski analitičar Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove, u poznatom blokaderskom stilu zloupotrebio tragediju - i to godišnjicu smrti Vukašina Crnčevića (19),šesnaeste žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu - optužujući SNS da je skup u Areni organizovan baš na taj dan!

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je to kao "potez očajnika" - o čemu opširnije možete čitati klikom ovde.

Kako taj spin nije "upalio" pribeglo se novom - pa su blokaderi pokušali da skup u Areni predstave kao debakl, ali su ih izveštaji sa mitinga i veliki broj ljudi koji su došli da podrže vladajuću stranku i predsednika Srbije demantovali u startu!

Tako je jedan blokader poručio svojim istomišljenicima da se lože, ali naravno nije propustio priliku da uvredi i predsednika Srbije.

"Najjače mi je što se ložimo sa pričom debakl ćacadi u Areni, itd, itd, a doći će izbori lagano će mentol proglasiti pobedu jer mu se može. Do nas je!"

Jedan blokader je odgovorio: "Pored toga, nema govora o debaklu u Areni. Bilo je puno kao oko, a uputili su nam i poruku", misleći na transparent koji je viđen na tribinama u Areni: "15.3.2025. samo smo stajali i gledali vas... i pobedili".

Neki od njih svesni su da nema govora o nekakvom debaklu, ali pokušavaju da se uteše lažima o kupovini glasova.

"Kakvi crni gotovi... Sad da raspiše izbore ništa od njih ne bi bilo. Rejting mu možda nije kao pre, ali mašinerija kupovine glasova i krađe je mislim spremnija i moćnija nego ikad", pokušavaju pojedini da opravdaju debakl protivnika vlasti.

"Znate, isto ovako smo se podsmevali i kad su imali kontramiting posle Ribnikara", dodao je drugi blokader.

