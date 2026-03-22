Juče je održan istorijski skup Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradskoj areni — gde se i u areni i ispred hale okupilo, prema zvaničnim podacima više od 70.000 ljudi. Na skupu se obratio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a potom istakao šest ključnih poruka srpskom narodu, među kojima i šta nudi kao odgovor na višemesečno nasilje i rušenje države.



- Mogli ste i kroz ovu kampanju da vidite zašto je bilo važno da sačuvamo i odbranimo Srbiju. Jedino što su govorili što im je bio program to je bilo gonićemo vas, jurićemo vas, vašu decu, tući ćemo vas. Mi nikada to njima nećemo ni da nudimo ni da činimo - rekao je. između ostalog Vučić i dodao:

- Mi ćemo da im nudimo nove fabrike, poslove, zaposlenja, nudićemo im nove i obnovljene škole i vrtiće, Nudićemo im nove pruge i vozove, nove avione i aerodrome. Nudićemo im da zajedno sa nama rade na napretku i boljitku Srbije. I zato vam hvala na tome što ste uvek umeli da budete pametniji, da budete pristojniji, da čuvate našu Srbiju. A pobeda tek sledi! I zato vas pozivam sve da 29. izađete na izbore i da ih pobedimo pošteno. Živela Srbija!

