Miloš Vučević, predsednik SNS-a, juče je u pratnji oko 2.000 bajkera došao iz Novog Sada na skup Srpske napredne stranke u Beogradskoj areni.

"Divan dan za vožnju motorom, ali pre svega za veliki skup, veliki sabor u Beogradskoj areni. Velike teme su pred nama. Ponosan sam na sve ove ljude koji su vozili iz raznih krajeva Srbije, iz Republike Srpske" - poručio je, između ostalog, Miloš Vučević i dodao da je ponosan na "prijatelje, naš narod, našu Srbiju".

"Srbija je naša jedina velika i najsnažnija porodica. Živela Srbija!, poručio je Vučević u video snimku na svom Instagramu, na kom se vidi da je među bajkerima bio i Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada.

Podsećamo, vozilo predsednika Srbije Aleksandra Vučića juče je bilo na čelu kolone bajkera koja se kretala ka Beogradskoj areni gde je održan predizborni skup SNS na kojem se okupilo oko 70.000 ljudi: u hali Beogradske arene bilo je prisutno oko 32.000 građana, dok je u neposrednoj zoni hale bilo oko 38.000 građana.

