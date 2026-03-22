Lokalni izbori održaće se 29. marta u deset opština i gradova, među kojima je i Aranđelovac, a snimci sa lica mesta pokazuju komesu naklonjeni građani i u koju pokitičku opciju imaju apsolutno poverenje!

Naime, na štandu "Aleksandar Vučić - Aranđelovac naša porodica" sve vrvi od ljudi koji su nasmejani, raspoloženi, a mnogi od njih poželeli su da imaju zajedničku fotografiju ispred štanda.

Štand Aleksandar Vučić Aranđelovac naša porodica Izvor: Kurir

Sa njega su se čule patriotske pesme, dok preko puta, na štandu tzv. studentske liste, nije stajao nijedan student, nije bilo ni smeha ni priče, već samo ogročeni blokaderi koji su sa mržnjom posmatrali narod koji je uz SNS.

Vikali su pristalicama SNS-a da su "ustaše" (?!), psovali ih i pokušavali da ih isprovociraju.

Svakako ono što najviše upada u oči su ljudi na štandu "studenata" - svi u poodmaklim godinama, mladost su davno ostavili iza sebe.

“Studentska” lista, “mladi” za Aranđelovac…. Izvor: Kurir

Ipak, najvažnije - sve je, i pored konstantnih provokacija sa štanda "studenata" prošlo bez incidenata jer sa prostora na kom su bili predstavnici liste "Aleksandar Vučić - Aranđelovac naša porodica" nije bilo reakcije.