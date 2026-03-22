Analitičari ocenjuju za Kurir da je primetno da državni vrh želi da zadrži Srbiju stabilnom i bezbednom državom za sve, a posebnu za našu decu, da zemlja mora da nastavi da se razvija, ali da institucije i funkcioneri moraju da počnu da rade još bliže građanima.

Jasne smernice

Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu, objašnjava za Kurir da obraćanje predsednika Vučića u Areni nije bio samo politički govor već "jasna poruka o pravcu u kome se država kreće u vremenu koje nije ni jednostavno, ni bezbedno", a da se u takvim oklonostima "poruke koje se šalju sa najvišeg nivoa vlasti moraju čitati ne samo kao stavovi, već kao smernice za funkcionisanje čitavog sistema".

- U središtu svega nalazi se jedna suštinska ideja – da Srbija mora da ostane stabilna, da nastavi da se razvija i da institucije počnu da rade još bliže građanima. Poruka da se ne sme dozvoliti da se ijednoj majci dete vrati u kovčegu jeste snažna i ljudska, ali ona istovremeno nosi i jasnu državničku poruku: bez mira nema ni investicija, ni rasta, ni budućnosti. Ekonomske teme, od rasta plata i penzija do novih investicija i infrastrukturnih projekata, potvrđuju da se država ne zaustavlja, već da nastoji da održi dinamiku razvoja. Međutim, ono što je posebno važno jeste da se sve jasnije insistira na tome da rezultati moraju biti vidljivi i merljivi u svakodnevnom životu građana. Nije dovoljno da se gradi, mora da se oseti - govori Rabrenović i daoje da je zato možda i najvažnija poruka ona koja se odnosi da odnos vlasti i građana:

- Zahtev da funkcioneri više razgovaraju sa ljudima i da se bave njihovim konkretnim problemima predstavlja jasan signal da se ulazi u novu fazu, u kojoj se od svakog nosioca funkcije očekuje rezultat, a ne samo pozicija. Država koja meri učinak, koja zna ko šta radi i šta postiže, i koja je spremna da sankcioniše neefikasnost, jeste država koja ima šansu da bude ozbiljna i uspešna. Poruke o ulaganjima u zdravstvo i obrazovanje, kao i o razvoju veštačke inteligencije, pokazuju da se paralelno vodi računa i o kvalitetu života danas i o poziciji Srbije u svetu sutra. To je veoma važna razlika u odnosu na periode kada se razmišljalo kratkoročno.

Rabrenović ocenjuje i da sve češće isticanje značaja i hrabrosti žena sa najvišeg političkog nivoa šalje jednu širu društvenu poruku: da se modernizacija ne odnosi samo na ekonomiju, već i na vrednosti.

Nema druge ponude

- Međutim, možda najotvorenije pitanje koje se nameće nakon ovog obraćanja jeste: da li u ovom trenutku uopšte postoji alternativa ovakvoj viziji razvoja? Čini se da, uz sve razlike u političkim stavovima, ne postoji ni približno artikulisan i realan model koji bi ponudio jasniji ili održiviji put. Upravo zato je važno naglasiti da predsednik Republike nije predsednik jedne političke opcije, već svih građana, i da se ključne teme razvoja moraju izdići iznad dnevnopolitičkih podela. U vremenu koje je opterećeno globalnim krizama, pritiscima i neizvesnostima, Srbiji je više nego ikada potrebno jedinstvo oko osnovnih ciljeva. Podele mogu biti politički korisne na kratak rok, ali dugoročno slabe društvo. Ozbiljne države se ne grade na blokadama, već na radu, dijalogu i odgovornosti.

Lukić: Ovo je uvod u republičke izbore Posebni savetnik ministra informisanja Aleksandar Lukić rekao je za Kurir TV, povodom predizbornog mitinga SNS u Areni, da ovaj skup predstavlja uvod u republičke izbore. - Predsednik Srbije ne može ništa da učini ukoliko nema dobre saradnike, njegovi saradnici mu omogućavaju da ostvari ideje koje ima. Mislim da predsednik to ume da radi i da ima osećaja. Zbog toga povremeno utiče da dolazi do promena u politici. Kada se formira nova vlast, kaže se da je sto dana dovoljno da se vidi da li vlada ide u dobrom smeru. Ova trenutna vlada ima godinu dana. Vučić je pre mesec dana kritikovao trenutnu vladu a to znači da on ima određene informacije. Ukoliko je najavio rekonstrukciju, to znači da je neophodno da dođe do promene - istakao je Lukić. Podsećamo, Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u svom govoru u Beogradskoj areni da su promene u SNS već počele, da moraju prvenstveno sebe da promene i da se moraju menjati i oni koji ih predstavljaju u opštinama.

Rabrenović sumira da se suština poruka koje smo čuli može se svesti na jednu jednostavnu, ali zahtevnu ideju: Srbija mora da nastavi da se razvija, ali i da postane efikasnija, pravednija i bliža svojim građanima.

- To nije lak zadatak, ali je jedini realan put.

Politički analitičar Srđan Barac ocenjuje za Kurir da su ključne poruke koje bi on izdvojio iz obraćanja predsednika države da Srbija mora istovremeno da čuva mir, podiže životni standard i hvata korak sa novim tehnološkim dobom.

- Posebno je važno što je, pored plata, penzija i podrške Srbima na KiM, insistirao da funkcioneri više slušaju narod. To znači da vlast razume da ljudi ne traže samo velike projekte, već i više pažnje za svoje svakodnevne probleme. Po meni, to je bila poruka odgovorne, razvojne i socijalno osetljive politike - smatra Barac.