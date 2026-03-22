Zašto Budimpešta gura Balkan u Evropsku uniju – iz solidarnosti ili iz čistog interesa? Da li je Srbija na Evropskom putu i da li će pronaći način da se učlani u Evropsku Uniju?

Gosti emisije "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji kod voditeljke Krune Une Mitrović bili su Srbislav Filipović, politički analitičar Rajko Nedić, glavni urednik Kurira, Dragoljub Kojičić, politički filozof i Gordana Čomić, političarka.

- Podrška proširenju jeste srž Evropske Unije. Ona sama jeste proširenje, kada pogledate ovih 27 zemalja, odnosno bilo je 28 pre nego što je Britanija izašla, ona jeste proširenje. Da nije, onda bi imali 5-6 zemalja osnivača ili još 2 zemlje uz osnivače. Dakle 7 priširenja Evropske Unije jeste Evropska Unija i to je čini njome. Ne bi bila globalni igrač ni privlačna da nije, ona je ekonomski projekat ali pre svega mirovni projekat - objasnila je Čomić.

Navodi da kada ona čuje da Evropska Unija želi proširenje ona zna da to znači da je Evropa mirovni projekat i njoj je jasno da svi imamo koristi od proširenja i od trenutnih ali i od budućih.

"Crna Gora ušla u proces"

- Na zemljama kandidatima je da urade svoje domaće zadatke, neko to radi vrlo dobro kao na primer Crna Gora a neko zaostaje kao na primer Makedonija. Ona ima određenih problema sa zemljama koje su već članice ali to je sve deo proširenja. Poslednja zemlja koja je dobila datum, bila je Hrvatska. Za proširenje dobijate datum i procenu da li ste uradili sve zadate zadatke - dodala je ona.

Kako kaže, Crna Gora praktično zatvara poglavlja i ona je ušla u proces izrade ugovora o pristupanju ali još uvek nema datum.

Navodi da nam je potrebna podrška iako je ona nekada neprijatna, nekada dobra, možda populistička a nekada i iz njihove koristi ali nam je svakako potrebna.

- Ja se slažem sa gospođom Čomić. Evropska Unija se trenutno deli na dve političke klase, na one koji smatraju da je dovoljno proširenja, to su najstarije zemlje članice i najmoćnije. Kod njih možda postoji i rivalstvo oko liderstva, na primer između Nemačke i Francuske. Druga grupa misli suprotno. Međutim sada se kroz format EU švercuju nekakvi potpuno pojedinačni evropski interesi. Svaka zemlja se bori za svoje interese - objasnio je Kojičić.

Kako kaže, on smatra da je EU sve manje zajednica vrednosti koje promovišu.

- Mnoge zemlje članice nemaju zajedničke političke interese, to se pokazalo kada je Pedro Sančez dao svoju izjavu o trenutnoj situaciji. Ja mislim da Mađarska pokazuje ogromnu političku odgovornost što želi Evropskom Unijom da zaokruži i Jugoistok. Srbija jeste na Evropskom putu ali da li je EU na Evropskom putu - dodaje on.

Nedić smatra da bi bilo mnogo mogućnosti za Mađarsku kada bi uspela u svojim namerama.

-Otvorilo bi se jedno potpuno novo tržište i Mađarska vidi otvoren put za dobru saradnju koja je pre svega potkrepljena saradnjom sa Srbijom poslednjih godina. Orban je rekao da Srbija ima pravo da sedi na više stolica dok god ne uđe u EU i da će drugi iskoristiti tu poziciju Srbije koja ima dobre odnose i sa Srbijom i sa Kinom. Orban želi da nastavi svoju suverenističku politiku - kaže Nedić.

"Svaka zemlja gleda svoje interese"

Filipović smatra da svaka zemlja gleda svoj interes i ne trebamo misliti da postoje čista prijateljstva među zemljama.

- Mi bismo trebali kao Srbija da iskoristimo dobar odnos koji imamo sa premijerom Orbanom i da na konto toga razvijamo dobar odnos sa Mađarskom. Ne treba nam ni biti važno ko će pobediti na njihovim izborima već trebamo da gledamo da se odnos dva naroda produbljuje. Ne smemo stati na odnosu dva lidera jer se lideri menjaju kroz istoriju - objašnjava Filipović.

Kako kaže, interes i Mađarske i Srbije i naših naroda je da razvijamo dore komšijske i prijateljske odnose.

- Ja na taj način gledam i EU. Kao jednu zajedničku kuću koju bi trebali zajedno da gradimo i čuvamo. Evropa bi trebala da bude jedan okvir i jedno krilo za sve nas i ja se isto slažem sa Gordanom Čomić. Tu bi mogli da nađemo sreću koju nismo uspeli da nađemo razjedinjeni, kada je svaka država bila za sebe Evropa je stalno bila u nekim ratovima - dodaje.

