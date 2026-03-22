On je poručio da moraju da se bore, rade i slušaju ljude, i naveo da svaki građanin želi promene koji može Srbiju i njegov grad, opštinu, selo, da dovede na viši kvalitet života.

Aleksandar Vučić je kazao da se trudio da obiđe svaku od tih opština i razgovara svuda sa ljudima.

Veliki skup SNS u Areni

- Ono što sam čuo svuda, uz hiljade problema sa kojima se ljudi suočavaju, čuo sam da smo mi krivi za određene stvari. I ja prihvatam da sam i ja kriv za to, pre svega. Dok smo se bavili velikim stvarima i dok smo se trudili da pravimo rezultate u izgradnji puteva, u izgradnji pruga, naučno-tehnoloških parkova, negde smo zaboravljali ljude i nismo dovoljno pažnje njima posvećivali. I zato moja prva poruka za sve vas koji dolazite iz tih opština, jeste da ne možete da se ponašate kao do sada i nećete moći tako nikada više da se ponašate, ne zbog mene, već jer ljudi hoće da ih čujete - kazao je Vučić razgovarajući sa kandidatima.

Kako je dodao, oni moraju da saslušaju te ljude i njihove probleme.

- Ako sam ja mogao ponosan na to kakav smo klinički centar u Beogradu izgradili, da sagledam i vidim u koliko lošem stanju je bolnica u Smederevskoj Palanci, da vidim koliko problema imamo u borskom zdravstvenom centru, u Kuli, u svakom drugom gradu, onda to vi morate da radite svakoga dana - istakao je Vučić.

Prema njegovim rečima, promene su i u stranci već počele i moraju prvenstveno sebe da promene.

Istakao je da se moraju menjati i oni koji ih predstavljaju u opštinama.

- Menjaćemo i vas ukoliko ne budete slušali narod, ukoliko ne budete hteli da čujete ljude i saslušate njihove muke. I da znate, možemo da izgradimo desetine kilometara puteva, možemo da izgradimo nove hale, domove zdravlja, bolnice, sve možemo da napravimo. Ali nas ljudi neće poštovati i ljudi će biti nezadovoljni ukoliko njih ne čujemo i ukoliko ne razumemo šta su njihove potrebe - rekao je Vučić.

Pozvao je kandidate u gradovima i opštinama u kojima se održavaju izbori da i u ovih sedam dana do izbora obiđu svaku kuću.

- Ne morate vi ljudima da obećate ono što ne možete da ispunite, ali saslušajte ih i recite im da ćete dati sve od sebe i pokažiti im da vide vaš trud, da vide vaš rad, da vide vašu posvećenost, da vide vašu marljivost i da vide da i sebe da menjate - naveo je.

Navodeći da je vreme promena, Vučić je kazao da ljudi traže one promene koje mogu i Srbiju i svako njihovo mesto, svaki njihov grad, svako njihovo selo da dovedu na viši nivo, kao i kvalitet života.

- I zato je moja molba za vas - borite se, radite i slušajte ljude - naveo je Vučić.