Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas gostovao je na blokaderskoj televiziji Nova S i jednom izjavom razbesneo protivnike vlasti koji su i protiv njega.

Naime, on je u emisiji u kojoj je tema bila "Srbija 2023. godine i SSP plan za budućnost" rekao da bi zabranio društvene mreže.

- Jedna od ideja je kako Srbija izgleda 2030. je da mlađi od 16 godina nemaju pristup društvenim mrežama - počeo je Đilas, što su mnogi pozitivno protumačili, ali je onda nastavio i sve je palo u vodu.

- Ja mislim da bi za nas starije od 16 godina bilo korisno da nam se zabrani pristup društvenim mrežama bar na nekoliko dana. Đinđić bi mnogo teže smenio Miloševića da je postojao X u to vreme. Zamislite sa jedne strane Velja Ilić nešto piše, sa druge Čanak, vi se smejete... Pokojni Zoran bi se samo time bavio kako to da reši - dodao je on.

Da sve bude banalnije, on je rekao kako bi bolje bilo da se fokusiraju kako će izgledati Srbija, a ne da se bave time šta je neko napisao na X i okačio na društvene mreže, iako je on taj koji neumorno koristi mnoge platforme.

Sve ovo razbesnelo je jednog od blokadera koji ga je nazvao debilom.

"Prvo je alkohol zabranjivao, sad hoće i društvene mreže. Ovaj lik je debil i ovo što radi samo Vučiću ide u korist".

Podsetimo, dok je Đilas bio gradonačelnik Beograda, uveo je u maju 2011. zabranu prodaje alkohola od 22.00 do 6.00 narednog dana. Prohibicija je ukinuta 2016. godine.