Slušaj vest

Ministarka privrede Adrijana Mesarović prokomentarisala je najnovije uvrede Dragana Đilasa.

- Kad god se Dragan Đilas oglasi, narodna izreka ,,Drž’ te lopova” pokaže sav svoj smisao, jer kako drugačije objasniti situaciju u kojoj osvedočeni lopov poput njega pokušava da skrene pažnju sa sebe i svog kriminalno-korupcionaškog delovanja, optužujući druge ljude.

Malo-malo pa u poslednje vreme Đilas priziva zakon i puna mu usta zatvora i robije i to sve usmerava ka onima kojima nije ni do kolena i koji se ne mogu sa njim porediti po bilo čemu. A zašto? Pa mora uvek dizati uzbunu kako bi prikrio svoju odgovornost i krivicu jer nevin za svoja nedela može biti jedino u tajkunskim medijima Šolaka i par stranačkih istomišljenika ili uposlenika poput Marinike Tepić.

Čovek koji priča o korupciji, a sam sebi nameštao poslove, zloupotrebljavao uticaj i javne funkcije… A priča o nekakvom planu i programu je tek posebna tema. Površne parole i nerealna obećanja čoveka koji je sinonim za pljačku i korupciju i koji iza sebe ostavlja haos. Građani dobro pamte njegove rezultate i ko je državu vodio u stagnaciju i zaduživanje, a u isto vreme punio sopstvene džepove. Srbija nikada više neće biti eksperiment za takve diletante, egzibicioniste i političke avanturiste i doći će dan kad će Đilas završiti taman tamo gde treba - u zatvoru!

Naš narod zaslužuje stabilnost, ozbiljnost i odgovornost, a to je pronašao u politici Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem. I dok nas Đilas sa tajknunskih medija zamara imaginarnim crtanjem datuma i bajkama koje nije ostvario za dvanaest godina vlasti, mi radimo na jačanju ekonomije, infrastrukture i institucija, za veće plate i penzije.

Srbija će nastaviti da ide napred vođena mudrom politikom svog predsednika, a ne ambicijama potrošenih, iskompromitovanih i u kriminalu ogrezlih političkih oportunista.

Građanima nudimo politiku kontinuiteta jer oni znaju da razlikuju rad od prazne priče. Tu politiku zacrtao je predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević i od te politike nikada nećemo odustati! - navela je Mesarović.