Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagram profilu "avucic".

Predsednik je objavio snimak sa jučerašnjeg veličanstvenog skupa u "Beogradskoj areni" i poručio:

- Hvala vam što ste sačuvali Srbiju!

Inače, predsednik Vučić je tokom obraćanja na skupu u Areni uočio jedan transparent, nakon čega je uputio snažnu poruku građanima.

- Ispred sebe vidim jedan transparent, mi koji smo mnogo puta dolazili u Arenu znamo da je to nivo 400. Neko je na njemu napisao 15.03.2025. Piše "samo smo stajali, gledali vas i pobedili".

- Vi koji ste taj transparent istakli stali ste u srcu Beograda i rekli "mi smo na braniku otadžbine, nikog ne vređamo ali smo tu i ne damo našu Srbiju. Sačuvali ste i odbranili našu Srbiju - rekao je tada Vučić.

