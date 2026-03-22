"HVALA VAM ŠTO STE SAČUVALI SRBIJU" Predsednik Vučić se moćnom porukom obratio građanima: Stali ste u srcu Beograda i rekli "MI SMO NA BRANIKU OTADŽBINE" VIDEO
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagram profilu "avucic".
Predsednik je objavio snimak sa jučerašnjeg veličanstvenog skupa u "Beogradskoj areni" i poručio:
- Hvala vam što ste sačuvali Srbiju!
Inače, predsednik Vučić je tokom obraćanja na skupu u Areni uočio jedan transparent, nakon čega je uputio snažnu poruku građanima.
- Ispred sebe vidim jedan transparent, mi koji smo mnogo puta dolazili u Arenu znamo da je to nivo 400. Neko je na njemu napisao 15.03.2025. Piše "samo smo stajali, gledali vas i pobedili".
- Vi koji ste taj transparent istakli stali ste u srcu Beograda i rekli "mi smo na braniku otadžbine, nikog ne vređamo ali smo tu i ne damo našu Srbiju. Sačuvali ste i odbranili našu Srbiju - rekao je tada Vučić.
