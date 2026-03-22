Tokom višečasovne, iznenadne, ali važne posete Ujedinjenim Arapskim Emiratima, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izrazio je zahvalnost predsedniku UAE Mohamed bin Zajed Al Nahjan na srdačnom dočeku na aerodromu.

- Zahvalan predsedniku Mohamedu bin Zajedu na srdačnom gostoprimstvu, otvorenom i sadržajnom razgovoru, kao i na odnosu koji pokazuje prema Srbiji. U ovakvim nelakim vremenima, važno je imati prijatelje koji razumeju težinu trenutka, ali i značaj mira, stabilnosti i saradnje za budućnost naših naroda - poručio je Vučić.

Na sastanku je još jednom naglašena najoštrija osuda napada na UAE, uz punu solidarnost Srbije sa prijateljskim narodom Emirata u ovim izazovnim okolnostima. U trenutku kada Bliski istok prolazi kroz ozbiljna iskušenja, predsednik Vučić je istakao važnost podrške prijateljima, ali i odgovornosti u traženju puta ka miru i stabilnosti.