Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić uputila je poruku blokaderskim medijima zbog njihovih naslovnih strana koje će sutra izaći u štampanim izdanjima, a u kojima tvrde da su ljudi ucenjeni uz pretnje otkazima da dođu na skup koji je sinoć održan u Areni.

- Blokaderi, naučite jednom zasvagda - ljudi u Srbiji, većinska Srbija, poštena, domaćinska, ne može biti ucenjena, ni zaplašena. Nisu to ljudi ubijenog duha. To su ljudi koje niko nije mogao, i niko nikada neće moći, da zaplaši. Ljudi koji su odbranili Srbiju. Ljudi ponosni, uzdignute glave, mudri. Ljudi uz predsednika Vučića - poručila je Brnabić.

- Što ih više ponižavate i nipodaštavate, to će oni biti jači i odlučniji. Jasno je da svako polazi od sebe, ipak pokušajte da razumete da nismo svi isti. Ali samo napred. Jačate i ujedinjujete pristojnu, domaćinsku Srbiju! Vi ih vređate, Aleksandar Vučić ih ceni i poštuje. Vaša sramota, naš ponos.

- Živela Srbija, živeo naš ponosni, divni i hrabri narod - poručila je na kraju.

