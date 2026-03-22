"Teška vremena stvaraju velike ljude, a prijateljstvo i hrabrost onih koji su to oduvek bili - najveći je dar i vrednost koja nema cenu", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon zvanične posete Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

- Takav je moj prijatelj, šeik bin Zajed, jedan od najmoćnijih svetskih lidera, sa kojim sam danas razgovarao o razvoju situacije na Bliskom istoku i narastajućim tenzijama koje se prelivaju van granica ovog regiona, a čije se posledice već osećaju na globalnom nivou - od pitanja opšte i energetske bezbednosti, do udara na ekonomiju i druge oblasti.

Kako je istakao predsednik Srbija ostaje uz svoje prijatelje iz UAE.