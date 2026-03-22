Nakon što je Radomir Lazović, kopredsednik ZLF vrlo otvoreno kritikovao predsednika SSP Dragana Đilasa tokom gostovanja na blokaderskoj N1, sada se oglasio i Đilas.

Tokom jednog gostovanja, voditeljka mu je postavila pitanje, na koje je on odgovorio konstatacijom da ga ona to pita zbog kritika koje je izneo Lazović na njegov račun.

- Ja znam da me vi to pitate i zbog izjave gospodina Lazovića, koji me je kritikovao - rekao je Đilas, na šta mu je voditeljka rekla da ga nije zbog toga pitala.

- Ja ću sam da kažem, nema potrebe da me pitate, ja sam poznat po tome. Zaista neko misli da ću ja sada da odgovaram zato što me je kritikovao neki kolega iz opozicije - dodao je Đilas.

Podsetimo, ubrzo nakon što je proevropski deo blokaderske opozicije svečano najavio formiranje koalicije EU5, koju čine Stranka slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa, Srbija centar SRCE Zdravka Ponoša, Pokret slobodnih građana (PSG) Pavla Grbovića, Zeleno-levi front (ZLF) Radomira Lazovića i Narodni pokret (NPS) Srbije Miroslava Aleksića, došlo je do raskola u ovoj formaciji.

Lazović je zamerio Đilasu što je napao blokadere u Smederevskoj Palanci, kada je predsednik SSP u svom podkastu ispričao da su pred predaju liste za lokalne izbore u tom mestu, odjednom se pojavili nekakvi predstavnici "beogradskog plenuma" pod kodnim imenima "Kaluđer" i "Alek" i tražili da "prečiste listu" od predstavnika opozcije.