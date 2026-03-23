Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak na Instagramu u kojem je prikazao kako je protekla nedelja za nama, navodeći da će se boriti za Srbiju svakoga dana, bez predaha.

- Verujem u Srbiju koja ne odustaje! Ne postoji lak, ali postoji jasan put, a to je put rada, odgovornosti i vere u sopstvene snage - napisao je Vučić, naglašavajući da smo mi narod koji je kroz istoriju znao da sačuva ime, slobodu i dostojanstvo.

- Danas, više nego ikada, pitamo se kakvu Srbiju želimo da ostavimo našoj deci. Obaveza je da svakog dana radimo više nego juče, da slušamo narod, razumemo njegove potrebe i da donosimo odgovorne i dobre odluke za našu zemlju. Srbija su njeni ljudi, Srbija ste vi. I za tu Srbiju - borićemo se svakog dana, bez predaha i sa verom u pobedu - poručio je Vučić.

Ne propustitePolitika"SRBIJA MORA BITI HRABRA, SUVERENA I SNAŽNA!" Važni susreti predsednika Vučića u nedelji za nama: Snažne reči uputio na Sretenje! (VIDEO)
Politika"SRBIJA NEMA PRAVO NA NEODGOVORNE POTEZE" Predsednik Vučić sumirao nedelju za nama: Svaka odluka koju donosimo mora da znači miran san za naše ljude
Politika"U VREMENU VELIKIH IZAZOVA, SRBIJA OSTAJE ČVRSTO POSVEĆENA MIRU" Vučić sumirao svoju radnu nedelju: Naša slobodarska prošlost nas obavezuje da uvek znamo ko smo
Politika"RADIMO VIŠE, BOLJE I SNAŽNIJE NEGO IKADA" Vučić sumirao svoju radnu nedelju: Samo ako budemo jedinstveni, odgovorni i ozbiljni, prebrodićemo sve prepreke VIDEO
