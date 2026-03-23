Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče u Abu Dabiju s predsednikom UAE šeikom Muhamedom bin Zajedom el Nahjanom. Predsednik Vučić je tako, posle jordanskog kralja i egipatskog predsednika, treći svetski, a prvi evropski lider koji je posetio Emirate od kada je sukob počeo. Vučić je ovom posetom poslao jasnu poruku: Srbija ostaje uz svoje prijatelje iz UAE, kao što su oni bili uz našu zemlju i narod u teškim trenucima.

Iznenadna poseta

- U višečasovnoj, iznenadnoj, ali važnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Posebno zahvalan predsedniku UAE što me je sačekao i ispratio na aerodromu i time pokazao veliko poštovanje prema našoj zemlji - napisao je Vučić.

Predsednik je naveo da je tokom susreta još jednom izrazio najoštriju osudu napada na UAE, uz punu solidarnost Srbije s prijateljskim narodom Emirata u ovim teškim i zabrinjavajućim okolnostima.

- U trenucima kad je Bliski istok suočen sa ozbiljnim iskušenjima, a posledice sukoba i nestabilnosti daleko prevazilaze granice regiona, važno je da jasno pokažemo podršku prijateljima, ali i odgovornost u traženju puta ka miru i stabilnosti - dodao je Vučić navodeći da su razgovarali o različitim temama.

Prijateljstvo čvrst temelj

- Razmenili smo mišljenja i o našim bilateralnim odnosima zasnovanim na međusobnom poverenju, poštovanju i konkretnim rezultatima. Posebno sam istakao da Srbija želi da nastavi da razvija sveobuhvatnu saradnju sa UAE, od investicija i energetike do novih tehnologija i razvojnih projekata, ali isto tako i da sačuva politički dijalog na najvišem nivou, koji je u ovakvim trenucima od izuzetne važnosti. Srbija izuzetno ceni podršku UAE i odnos koji pokazuju prema našoj zemlji, a posebno spremnost da i u složenim globalnim okolnostima zajedno tražimo nova rešenja i jačamo saradnju u oblastima od strateškog značaja. Uveren sam da prijateljstvo koje smo godinama gradili predstavlja čvrst temelj za dalje povezivanje naših država i naroda - pojasnio je predsednik Srbije.

On je na kraju istakao da je zahvalan predsedniku Muhamedu bin Zajedu na srdačnom gostoprimstvu, otvorenom i sadržajnom razgovoru, kao i na odnosu koji pokazuje prema Srbiji.

Teška vremena stvaraju velike ljude

- U ovakvim nelakim vremenima, važno je imati prijatelje koji razumeju težinu trenutka, ali i značaj mira, stabilnosti i saradnje za budućnost naših naroda - zaključio je Vučić.

On je potom objavio i snimak dočeka u Abu Dabiju, u kom se osvrnuo na prijateljstvo sa šeikom, navodeći da teška vremena stvaraju velike ljude, a prijateljstvo i hrabrost onih koji su to oduvek bili - najveći je dar i vrednost koja nema cenu.

- Takav je moj prijatelj, šeik bin Zajed, jedan od najmoćnijih svetskih lidera, sa kojim sam razgovarao o razvoju situacije na Bliskom istoku i narastajućim tenzijama koje se prelivaju van granica ovog regiona, a čije se posledice već osećaju na globalnom nivou - od pitanja opšte i energetske bezbednosti, do udara na ekonomiju i druge oblasti - napisao je Vučić i poručio: