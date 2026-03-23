Slušaj vest

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas kaže da bi ta stranka izašla na izbore uprkos tome što su tzv. studenti rekli da neće sa njima.

On je gostovao u Utisku nedelje, a voditeljka Olja Bećković ga je direktno pitala:

"Vi kažete: 'Studenti su rekli mi nećemo zajedno, tačka. I hajde to da stavimo na stranu, to je ono što vi govorite. Da li je Stranka slobode i pravde isto jasno rekla: 'Mi ne želimo da se povučemo i da vam damo podršku'? Je l’ i tu tačka?"

Dragan Đilas najpre nije dao konkretan odgovor.

"Ono što ću vam ja reći to je da ćemo mi procenu kako ćemo izaći na izbore doneti kad budemo imali izbore. Ne vidim da je rešenje da se opozicione stranke povuku iz politike... Mislim da to nije rešenje i ne zastupam taj stav."

Međutim, nije imao kud jer ga je Bećkovićka ponovo "pritisla".

"Evo samo mi još odgovorite konkretno na ovo što sam vas pitala. Da li je tačka na tome? Iz ovoga što govorite zvuči da ste vi otvoreni da, ako istraživanja pokažu u nekom trenutku da je bolja opcija da studenti izađu sami, da se opozicija povuče i da uradi isto što i Demokratska stranka?".

Đilas je tada konkretno odgovorio da bi izašli na izbore.

"Nijedno istraživanje to neće pokazati, što uostalom nije tačno. Pošto ja ne izbegavam nikad konkretne odgovore, neću ni vama da izbegnem. Kad bi izbori bili za dva meseca od danas, Stranka slobode i pravde bi na te izbore izašla", jasan je bio Đilas.