U Palati Srbija počela je sednica Saveta za nacionalne manjine kojom predsedava predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut.
Politika
Slušaj vest
Kako je najavljeno, na sednici treba da bude usvojen Predlog programa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2026. godini, za koji je obezbeđeno ukupno 30 miliona dinara.
Prema Predlogu programa za dodelu sredstava predviđeno je da je kultura prioritetna oblast finansiranja programa i projekata za nacionalne manjine u ovoj godini, rečeno je u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.
Sednici prisustvuju ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša, ministar za inormisanje i telekomunikacije Boris Bratina, kao i predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Reaguj
Komentariši