Slušaj vest

Lider Stranke slobode i pravde Draga Đilas i glavni i odgovorni urednik blokaderskog tabloida Nova Ranko Pivljanin, obrušili su se na studente blokadere u Utisku nedelje. Glavne zamerke imali su na anonimnost predstavnika tog dela blokaderskog fronta, i njihove zahteve da se opozicija skloni sa političke scene.

Najpre je Đilas reagovao na anonimnog blokadera koji se javio uživo u program uz tvrdnju da mu je plenum zabranio da kaže kako se zove!

- Mislim da bih ja kao politički mudar čovek trebalo da preskočim ovog što se uključio i to govorio, ali ja uvek kažem šta mislim i plaćam cenu za to. Nije pristojno uključiti se u Utisak nedelje, a ne kažete ime i prezime. To treba da vas nauče kada razgovarate s nekim, da kažete ko ste i šta ste. Ja, ako je taj čovek student, ja pitam koga on predstavlja. Ja želim da živim u zemlji u kojoj ćemo drugačije komunicirati - rekao je Đilas.

Potom se nadovezao Pivljanin rekavši da su studenti neorganizovani politički akteri.

- Znači, pravi se lista za koju ne znamo. Čoveka moramo da znamo, Đilasa znamo, pa ga neko voli ili ne voli, zove ga 'žuti lopov'... Dakle, dolazimo na teren real-politike gde je Đilas u pravu - rekao je Pivljanin i dodao:

- Znači deca, ta energija mora da se valorizuje, da se ovaploti u nekim glasovima, u nekim kvotama, u nekoj pobedi. Ja nemam ta istraživanja, govorim na osnovu instikta. Olja, ne funkcioniše politika bez stranaka. Nema toga. Dakle, ne možemo mi sahraniti stranke i nadati se da će sada jedna iz najplemenitijih pobuna. Ja sam za studente i srcem i dušom, plakao sam isto kao i hiljade njih, sve sam to video. Ali kad se povučem u stolicu, onda vidim taj problem - objasnio je.