Poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ujedinjenim Arapskim Emiratima zauzela je naslovne strane vodećih medija u zalivu. Uz ocenu da je Srbija ključni saveznik u Evropi, zvanična agencija WAM i najčitaniji portal regiona detaljno izveštavaju o dogovoru dvojice lidera o hitnoj deeskalaciji sukoba na Bliskom istoku i realizaciji Sveobuhvatnog ekonomskog partnerstva koje će definisati budućnost odnosa dve države.

"Galfnews", najveći medij na engleskom jeziku iz ovog dela sveta, objavio je opsežan izveštaj o razgovoru Mohameda bin Zajeda i predsednika Srbije, u kom se ističe da su sagovornici pozvali na hitan prekid ratnih dejstava i istakli značaj dijaloga u složenim geopolitičkim odnosima na Bliskom istoku.

"Na sastanku je takođe razmotrena saradnja između dve zemlje, pri čemu su obe strane potvrdile svoju posvećenost daljem jačanju veza u skladu sa svojim razvojnim prioritetima i obostranim interesima u okviru Sporazuma o sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu", navodi ovaj medij koji mesečno ima više od 9.5 miliona jedinstvenih korisnika.

Gulf News o poseti predsednika Vučića UAE Foto: Printscreen Gulf News

O sastanku Vučića i bin Zajeda izveštava i zvanična agencija WAM koja naglašava solidarnost Srbije koju je Vučić preneo prvom čoveku Emirata.

"Njegova ekselencija Vučić osudio je ove napade i ponovo potvrdio solidarnost Srbije sa UAE i punu podršku svim merama koje preduzima kako bi zaštitila svoju bezbednost, stabilnost i teritorijalni integritet i osigurala bezbednost svog naroda", piše u tekstu na portalu agencije.

Agencija WAM o poseti predsednika Vučića UAE Foto: Printscreen WAM

Podsetimo, Vučić je posle jordanskog kralja Abdulaha Drugog i egipatskog predsednika Abdela Fataha el Sisija treći svetski, a prvi evropski lider koji je posetio Emirate od kad je počeo sukob na Bliskom istoku. 

Ne propusti
