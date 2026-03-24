Lider Stranke slobode i Pravde Dragan Đilas, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Tanasije Marinković glavni i odgovorni urednik blokaderskog tabloida "Nova" Ranko Pivljanin, gostovali su sinoć u Utisku nedelje, a sve se svelo na sukob blokadera i opozicije.

Najpre je Đilas rekao da nije rešenje da se opozicione stranke povuku iz politike.

"Ne vidim da je rešenje da se opozicione stranke povuku iz politike, mislim da to nije rešenje i ne zastupam taj stav. Ali, da li ta studentska lista koja još nije definisana, za koju ne znamo ko su, za koje je onaj mladi čovek u Vašoj emisiji rekao - pa sam ga ja pohvalio pošto su ga svi kritikovali - rekao istinu. Rekao je: 'Ti ljudi kada postanu poslanici, mi ne možemo na njih da utičemo, oni su vlasnici svojih mandata, neko će praviti svoje stranke, možda bi bili vlast četiri godine i tako dalje'. Znači, to je njihovo pravo, svako zna da Vi to pitate i zbog izjave gospodina Lazovića koji me je kritikovao..."

Olja Bećković: "Nisam Vas pitala zbog toga, ali dobro, kad ste već pomenuli...", a Đilas je odmah nastavio:

"Pa ja ću sam da kažem, nema potrebe da me pitate, ja sam poznat po tome. Ali, zaista neko misli da ću ja sad da odgovaram što me je kritikovao neki kolega iz opozicije..."

U istoj emisiji se uključio i gledala koji je imao pitanje za Tanasija Marinkovića.

"Imam pitanje za profesora Tanasija Marinkovića. Pošto smo mi čuli, a nismo obavešteni od strane njega, da on ima sledeće nedelje neke sastanke u Parizu, pa prvo dakle - da li na te sastanke idu možda neki studenti..."

Đilasa je iznerviralo što se student nije predstavio.

"Nije pristojno da se uključite u 'Utisak nedelje', a ne kažete ime i prezime. To treba da Vas nauče, da kada razgovarate s nekim, kažete ko ste i šta ste. Ja, ako je taj čovek uopšte student, koga on predstavlja i koga on zastupa?"

Potom je Marinković odgovorio da bi trebalo poraditi na dijalogu.

Rat među blokaderima

"Dakle, poštovanim kolegama uopšte takva ideja... Ali možda upravo ta činjenica govori o tome da bi trebalo malo više poraditi na dijalogu i na informisanosti onih koji tako olako sude o drugima. Pa bih ja njih pozvao da ovaj dijalog nastavimo na... upravo kako ste Vi, Olja, predložili - možda u nekom studiju ili na nekoj tribini, ako iko smatra da ima ičeg spornog u onome što ja govorim ili kako nastupam, a ja stičem utisak - ne znam da li ste Vi stekli takav utisak - da postoji neka sumnja u pogledu mog delovanja."

Voditeljka Olja Bećković navela je potom da kod svih gledalaca postoji ostrašćenost.

"Stičem utisak da postoji ne samo kod ovog, nego kod svih gledalaca da postoji jedna visoka ostrašćenost, jedna odluka da se baš ne sluša šta se govori, nego da su odluke o tome šta ko misli o kome odavno donete. Ali, bojim se da... da smo duboko zaglibili, pa da - dijalog je sigurno rešenje, ali ne znam jesmo li više sposobni za to", zaključila je autorka emisije.

Zanimljivo je da je urednik blokaderske televizije Nova S Slobodan Georgiev tokom trajanja emisije napisao na "X": "Mora sve novo", što su mnogi protumačili kao reakciju na sukobe u Utisku nedelje.

