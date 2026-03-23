Ustavni sud Republike Srbijeusvojio je na današnjoj sednici žalbe trojice kandidata za članove Visokog saveta tužilaštva (VST) iz reda javnih tužilaca, koji su osvojili najveći broj glasova svojih kolega i pobedili na tužilačkim izborima.

Ovom odlukom Ustavnog suda potvrđeni su petogodišnji mandati u VST javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikoli Uskokoviću koji će u Savetu predstavljati viša javna tužilaštva, kao i javnim tužiocima Borisu Pavloviću i Predragu Milovanoviću koji će predstavljati osnovna javna tužilaštva u Savetu.

profimedia0305148353.jpg
Mladen Nenadić.jpg
Zagorka Dolovac
0811-shutterstock-262964240.jpg