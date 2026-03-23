Poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Abu Dabiju i Emiratima, osim u tamošnjim medijima, udarna je vest i na zvaničnom sajtu predsednika UAE šeika Muhameda bin Zajeda al Nahjana.

Posetimo, predsednik Srbije treći je svetski a prvi evropski lider koji je posetio Emirate koji su se našli na udaru iranskih raketa.

Vučić u iznenadnoj poseti Emiratima

Na predsedničkom sajtu prvog čoveka Emirata, navodi se da su dvojica predsednika razgovarala o bilateralnoj saradnji ali i situaciji u regionu u svetlu eskalacije vojnog sukoba ali i ozbiljnih posledica ne samo po regionalnu već i po međunarodnu bezbednost i stabilnost.

Razgovarali su o iranskim napadima na UAE ali i druge zemlje u regionu, posebno na civile i civilne ciljeve, uključujući infrastrukturu i postrojenja od vitalnog značaja. Predsednik Vučić osudio je napade i ponovio koliko je Srbija solidarna s Emiratima u ovom trenutku, navodi se na zvaničnom sajtu šeika Mihameda.

Oba predsednika naglasila su potrebu za dijalogom, diplomatijom te momentalnom obustavom vojnog dejstvovanja, piše na sajtu. Predsednici su potvrdili i svoju posvećenost daljem jačanju veza dveju zemalja i ekonomskom partnerstvu.

Predsednik Srbije i sam se osvrnuo na posetu Emiratima, između ostalog, i sledećim rečima:

- Teška vremena stvaraju velike ljude, a prijateljstvo i hrabrost onih koji su to oduvek bili - najveći je dar i vrednost koja nema cenu...

- Takav je moj prijatelj, šeik Muhamed bin Zajed, jedan od najmoćnijih svetskih lidera, sa kojim sam danas razgovarao o razvoju situacije na Bliskom istoku i narastajućim tenzijama koje se prelivaju van granica ovog regiona, a čije se posledice već osećaju na globalnom nivou - od pitanja opšte i energetske bezbednosti, do udara na ekonomiju i druge oblasti.

- Srbija ostaje uz svoje prijatelje iz UAE, kao što su oni bili uz našu zemlju i narod u teškim trenucima, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je otputovao u UAE kako bi pružio prijateljsku podršku predsedniku Emirata šeiku Muhamedu bin Zajedu el Nahjanu u najtežem trenutku za njegovu zemlju i njegov narod.

Vučić je više puta ukazivao našoj javnosti i građanima koliko su se Emirati puta našli Srbiji kad je bilo najpotrebnije, a pravi prijatelji se, kako uvek naglašava, poznaju u nevolji.