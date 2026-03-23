- Bilo je proleće, 7. maj, Ljiljana Spasić u osmom mesecu trudnoće, otišla je na obližnju pijacu da kupi prve trešnje. Kasetne bombe NATO agresora razorile su pijacu u Nišu. Tom prilikom poginulo je 15 civila, među kojima i Ljiljana Spasić - istakla je ministarka.

- Ova ulica u gradu Nišu nosi njeno ime, kao uspomenu na stradanje našeg naroda na ovim prostorima i u ovom gradu. Gradu heroju. Gradu koji je uvek stradao kroz istoriju, ali zbog toga još više voleo i ljubio slobodu. Neka je večna slava svim žrtvama NATO agresije, a nama kao narodu ostaje uspomena na strahote rata, kao opomena da moramo uvek da čvrsto prigrlimo mir.