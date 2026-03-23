razišli se
NESTOROVIĆ SE OGLASIO O OSTAVCI ALEKSANDRA PAVIĆA: "On nije saglasan sa idejom osnivanja stranke u Republici Srpskoj"
Branimir Nestorović, predsednik stranke "MI snaga naroda" potvrdio je da ih je napustio poslanik Aleksandar Pavić, a kako kaže, razlog je što Pavić nije saglasan sa idejom osnivanja stranke u Republici Srpskoj.
- Ne slaže se da organizujemo stranku u Republici Srpskoj, jer podržava Dodika. Mi smatramo da on nije rešenje, njemu je prošao politički život i on (Pavić) je smatrao da ne može da ostane sa nama i to je razlog - naveo je Nestorović.
Podsećamo, politikolog Aleksandar Pavić podneo je ostavku na sve na funkcije u "Pokretu - Mi snaga naroda", na čijem čelu je doktor Branimir Nestorović.
