Branimir Nestorović , predsednik stranke "MI snaga naroda" potvrdio je da ih je napustio poslanik Aleksandar Pavić , a kako kaže, razlog je što Pavić nije saglasan sa idejom osnivanja stranke u Republici Srpskoj.

- Ne slaže se da organizujemo stranku u Republici Srpskoj, jer podržava Dodika. Mi smatramo da on nije rešenje, njemu je prošao politički život i on (Pavić) je smatrao da ne može da ostane sa nama i to je razlog - naveo je Nestorović.