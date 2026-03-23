Slušaj vest

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak zatražio je javno odgovore od i povodom, kako je naveo, "ozbiljnih pitanja u vezi sa radom pravosudnih institucija na nivou BiH".

Selak je u objavi na društvenoj mreži X ukazao na probleme u funkcionisanju, postavljajući pitanje kako je moguće da u predmetima od interesa za građane Republike Srpske nema sudija iz Republike Srpske.

Posebno je ukazao na predmet koji se vodi protiv predsednika Republike Srpske, naglasivši da u tom slučaju nijedan od šest sudija nije iz Republike Srpske, te postavio pitanje da li je zloupotrijebljen CMS sistem za dodelu predmeta.

On je takođe doveo u pitanje postojanje i ulogu eventualne komisije koja, kako tvrdi, zaobilazi redovni sistem dodjele predmeta, uz pitanje zašto u njoj nema predstavnika Republike Srpske.

Selak je izneo i sumnje u ravnopravnost u pravosudnom postupanju, upitavši da li se optužnice potvrđuju isključivo protiv srpskog naroda, kao i gde je zastupljenost Republike Srpske na rukovodećim pozicijama u Sudu BiH.

Dodatno, postavio je pitanje rada, navodeći da se stiče utisak da ova institucija hitno reaguje samo u slučajevima koji se odnose na sudije i tužioce iz Republike Srpske.

On je podsetio da su prošle sedmice i podnijeli disciplinsku prijavu VSTS-u zbog postupanja veća Suda BiH u predmetu „Čamil Ramić i ostali“.

Prema njegovim navodima, u tim predmetima prisutne su „manipulacije verzijama presuda, političke i izmišljene kvalifikacije, kao i zlonamerna pravdanja zločina nad Srbima“.

Selak je ukazao da, uprkos tim navodima, nema javne reakcije institucija, navodeći da „VSTS ćuti, kao i disciplinski tužilac“, te da izostaje zvanično izjašnjavanje.