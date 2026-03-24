Slušaj vest

Sukob opozicije i tzv. studenata blokadera eskalirao je u nedelju uveče i to uživo u programu na blokaderskoj Novoj S u "Utisku nedelje". U emisiji su gostovali lider Stranke slobode i Pravde Dragan Đilas, zatim Tanasije Marinković, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kalo i Ranko Pivljanin, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista "Nova", a glavna tema razgovora bilo je neslaganje plenumaša i opozicije.

Najglasniji je u kritikama bio Dragan Đilas koji je poručio da se opozicija neće povući iz politike, a na pitanje voditeljke Olje Bećković da li ne želi da se povuče i da pruži podršku plenumašima, a Đilas je potvrdio!

- Kad bi izbori bili za dva meseca, Stranka slobode i pravde bi na te izbore izašla - jasan je bio Đilas.

Vrhunac emisije bilo je uključenje gledaoca u program koji se nije predstavio, tvrdeći da mu je "plenum zabranio da kaže kako se zove".

Kazna na izborima

- Treba da vas nauče kada razgovarate s nekim, da kažete ko ste i šta ste. Ja, ako je taj čovek student, ja pitam koga on predstavlja - rekao je Đilas.

Ranko Pivljanin zamerio je studentima jer su "neorganizovani politički akteri".

- Pravi se lista za koju ne znamo. Čoveka moramo da znamo, Đilasa znamo, pa ga neko voli ili ne voli, zove ga 'žuti lopov'... Dakle, dolazimo na teren real-politike gde je Đilas u pravu - rekao je Pivljanin.

Komentarišući kulminaciju sukoba u blokaderskom pokretu uživo pred kamerama, Lazar Pavlović, savetnik ministra za informisanje i telekomunikacije, kaže za Kurir da je sve ovo dokaz da su opozicija i studenti blokaderi suštinski jedno, a ovo što vidimo jesu konstatne nesloge koje karakterišu srpsku opoziciju već deset godina.

Lazar Pavlović Foto: Kurir Televizija

- Razlog sve većeg rascepa između njih je sledeći: neuspeh studenata u blokadi da artikulišu političke pozicije pomešano sa nesposobnošću da naprave stranačku infrastrukturu kao i jasan cilj doveli su do velikog pada podrške koje opozicija pokušava da iskoristi uslovljavajući te iste studente. Populizam je i jednima i drugima služio neko vreme da održe energiju posle neuspešnog pokušaja da se vlast sruši za Vidovdan prošle godine na ulici - jasan je Pavlović.

On smatra da će zbog svega navedenog biti i te kako kažnjeni na izborima.

- Ono što treba da brine građane Srbije jeste to što blokaderi zajedno nemaju jasan plan i program kako bi rukovodili zemljom, niti jasne političke pozicije. Da li je alternativa vlasti Jovo Bakić ili je to Đilas? Ili Dinko i Mila Pajić? Ili neko peti... Neodlučnost i manjak hrabrosti da neko preuzme odgovornost i stane predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na crtu će kazniti narod na izborima - zaključuje Pavlović.

Ogledni primer

Politički analitičar Dejan Lisica kaže za Kurir da je opozicija mesecima u zvezde uzdizala tzv. studente, a da im sad to smeta jer su počeli da ispostavljaju račune.

Dejan Lisica Foto: Centar za društvenu stabilnost

- Ovo što smo čuli je savršen klinički uzorak hronične bolesti koja razjeda krugove onih koji bi da menjaju vlast, ali ne i sopstvene loše navike. Gledali smo ogledni primer pucanja po šavovima, gde se decenijska nesposobnost artikulisanja jasne politike srušila pod teretom sopstvenog "projekta", tzv. studentskog plenuma. Mesecima su opozicioni lideri i njima naklonjeni mediji u zvezde uzdizali misteriozne studente, dajući im legitimitet koji niko na izborima nije proverio. Dok su ovi studenti-blokaderi radili "prljav posao" na ulici, blokirali saobraćaj i glumili revolucionarnu avangardu, bili su slavljeni kao savest društva. Danas, kada ti isti studenti ispostavljaju račune i insistiraju na svojoj anarhičnoj autonomiji, opozicija odjednom počinje da oseća žuljanje te famozne anonimnosti. Studenti su im bili dobri samo dok je postojala iluzija da će se vlast srušiti na ulici, bez izbora i bez odgovornosti programa - zaključio je Dejan Lisica.

Plenumi obmana od starta

Dejan Lisica ističe da je posebno paradoksalan odnos prema plenumu.

- Sada, kada je jasno da ulica ne menja režim, već samo troši energiju, "čudovište" koje su sami negovali počelo je da pokazuje zube svojim tvorcima. Posebno je paradoksalan odnos prema plenumu koji predstavlja pojavu bez pravnog osnova i jasne strukture. Danas ih taj isti plenum lupa po glavi zato što su poverovali u sopstvenu laž da se politika može voditi bez imena, prezimena i jasne odgovornosti. Narativ o "spontanim studentima" od početka je bio obmana. To je bio pokušaj obojene revolucije i toga su sada svi svesni. Opozicija se sada probudila u realnosti gde njihova deca više ne slušaju, gde su anonimni heroji postali nepredvidivi konkurenti, a gde je poverenje javnosti protraćeno na jeftin performans. Pucanje po šavovima koje smo videli nije incident već logičan završetak politike koja se gradi na obmanama, a ne na realnosti. Dok se blokaderi međusobno optužuju, jedno je sigurno: onaj ko gaji političko čudovište, prvi biva pojeden u nemogućnosti da se čudovište nahrani drugima - kaže za Kurir Dejan Lisica.