Članovi stalne delegacije Narodne skupštine pri Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (PS SE) razgovarali su danas sa Viktorijom Tiblom (Victoria Tiblom) i Junusom Emreom (Yunus Emre), izvestiocima Monitoring komiteta, koji borave u zvaničnoj poseti Beogradu.

Šefica stalne delegacije Narodne skupštine pri PS SE Biljana Pantić Pilja istakla je važnost ove posete i izrazila očekivanje da će Srbija, posle skoro 15 godina, dobiti izveštaj i preći u post monitoring fazu.

U razgovoru u kome su učestvovali članovi delegacije Vladimir Đorđević, Dunja Simonović Bratić, Đorđe Stanković, Tatjana Pašić, Elvira Kovač i Aleksandar Mirković, saopštila je Narodna skupština.

Kako je navedeno, izneta su različita mišljenja i viđenja opšteg stanja u Srbiji, počev od stanja demokratije, napretka ka članstvu u EU, stanja u medijima, vladavini prava, izbornim uslovima, preko povrede dečjih prava i zloupotrebe dece u političke svrhe, do sazivanja sednica Narodne skupštine, izbora članova REM, održavanja lokalnih izbora, saradnje sa Venecijanskom komisijom.

Pantić Pilja je rekla da su izvestioci Tiblom i Emre mogli da čuju suprotstavljene stavove, što je, kako je navela, i prirodno i dobro, kako bi bili u mogućnosti da sačine objektivan izveštaj zasnovan na činjenicama.

Delegacija Monitoring komiteta PS SE boravi u dvodnevnoj poseti Beogradu, a danas se sastala i sa predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić, sa članovima Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i sa predstavnicima poslaničkih grupa vladajuće koalicije i predstavnicima poslaničkih grupa opozicije.