Sa velikog skupa u beogradskoj Areni, predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je upravo to politika od koje Srbija ne sme da odstupi. U obraćanju građanima, naglasio je da država mora da vodi odgovornu i ozbiljnu politiku, u kojoj su interesi građana iznad svega, ali i da se u narednom periodu očekuju važne ekonomske mere.

Radiće se na daljem povećanju plata i penzija, kako bi se očuvao životni standard i sigurnost građana u nestabilnim vremenima. Istovremeno, poslata je i jasna poruka članovima Vlade, da moraju da rade više, da budu prisutni na terenu i da razgovaraju sa ljudima. Posebno je naglašena obaveza da se obiđe svaka kuća u deset opština, kako bi se direktno čulo šta građane muči i šta država mora da uradi bolje.

Vučić je uputio i zahvalnost građanima koji su, kako je rekao, u teškim vremenima pokazali odgovornost i doprineli očuvanju stabilnosti zemlje, odbijajući pokušaje destabilizacije i unutrašnjih pritisaka.

Da politika mira i stabilnosti koju vodi Aleksandar Vučić predstavlja jedini realan odgovor na globalne krize za Kurir televiziju, govorili su Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS, Aleksandar Gajović, novinar i publicista i Rajko Petrović, Institut za evropske studije.

- Posle 14 godina, pitanje poverenja postaje gotovo suvišno - ako neko nije dokazao da mu se može verovati u tom periodu, onda to verovatno nije moguće. Međutim, 14. godina pokazuje da se može verovati: reforma penzionog sistema je uspešno sprovedena, popravljajući dugove ostavljene od prethodne vlasti između 2008. i 2012. godine, kada penzije nisu mogle da pokriju ni trećinu prvog meseca - rekao je Bakarec.

Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS Foto: Kurir Televizija

Poverenje kroz rezultate, ne obećanja

Bakarec je dodao da su građani videli konkretne promene i poboljšanja u platama i penzijama, što im je vratilo poverenje u vlast.

- Ljudi su videli da mogu imati poverenja, a zatim su došla dostignuća - ne obećanja, već konkretni rezultati: uzdizanje i razvoj Srbije u raznim oblastima, što se ranije nije dešavalo. Iako nisam pristrasan - bio sam 23 godine član DSS-a - jasno je da su slabosti te stranke i drugih ležale u lošim rezultatima. Sada, međutim, građani, pa i manjina, uključujući blokadere i opoziciju, uživaju u tri puta većim platama koje nisu obezvređene, niska inflacija i penzije dva i po puta su veće nego u periodu prethodne vlasti. Ljudi veruju - objasnio je.

Prema rečima Petrovića, generacije koje su gradile Srbiju posle rata sada ponovo osećaju stabilnost i socijalnu sigurnost kroz sistematsku politiku države.

- Ljudi koji su tada i danas penzioneri pripadaju generacijama koje su stvarale i gradile ovu zemlju nakon stravičnih razaranja tokom Drugog svetskog rata. Oni su od nje stvorili državu sa socijalnim blagostanjem i sigurnošću. Srbija se polako, ali sigurno, uprkos tržišno orijentisanoj ekonomiji, vraća tim svojim korenima. Ne radi se o kupovini socijalnog mira, kako neki tvrde, već o sistematskoj politici - naveo je Petrović.

Rajko Petrović, Institut za evropske studije Foto: Kurir Televizija

Penzije i plate u stalnom porastu

Nadovezao se:

- Penzije su povećane za 12,5 odsto, a proteklih godina često su rasle i više puta godišnje - rezultat socijalno-odgovorne politike Srpske napredne stranke i njenih koalicionih partnera, uključujući Socijalističku partiju Srbije. Danas penzije premašuju 500 evra, što nije dovoljno, ali je značajan napredak, a očekuje se da će i dalje rasti. Plate, posebno u sektoru nauke, takođe su znatno porasle u prethodnim godinama i nastavljaju da rastu - kaže on., temeljeći se na miru i bezbednosti, rekao je Gajović.

- Na samom početku ste istakli tri ključne stvari: mir, bezbednost i sigurnost. Upravo su to temelji energetske stabilnosti koju danas možemo da uživamo. Putujem po Evropi i vidim da je geopolitička situacija u ozbiljnoj krizi - formiraju se redovi za benzin, naftne derivate i gas. Srbija je jedna od retkih zemalja koja trenutno nema takvih problema - kaže Gajović.

Aleksandar Gajović, novinar i publicista Foto: Kurir Televizija

- Predsednik Vučić je o tome govorio iz glave, bez ikakvih papira, i uveravao građane da ćemo u narednih šest meseci imati mir, stabilnost i sigurnost na svim nivoima - od socijalnog do svakodnevnih životnih potreba. Predsednik je bio izuzetno motivisan tokom svog govora, što se jasno videlo na njegovom licu. Pažljivo sam posmatrao govor tela i primetio sam njegovu snažnu emotivnu energiju - ponekad je glas jači, ponekad staloženiji, ali uvek prisutan. Posebno će mi ostati u sećanju scena u areni, gde su deset kandidata za lokalne izbore sedeli na istoj bini sa njim, a predsednik je bio aktivan i u interakciji sa njima - rekao je.

