Umesto jedinstva koje su najavljivali, blokaderi i opozicija sve češće javnosti prikazuju sopstvene podele. Svađe, optužbe i otvoreni sukobi postali su svakodnevnica, ostavljajući utisak da su međusobni obračuni važniji od bilo kakve zajedničke političke agende.

Nesuglasice unutar opozicionih redova i među blokaderima sve su izraženije, pa se otvara pitanje koliko je realno očekivati zajedničko delovanje u budućnosti. Različiti pristupi, strategije i interesi doveli su do vidljivih tenzija koje utiču na celokupnu političku dinamiku.

Samo u jednoj emisiji "Utisak nedelje" prikazali su kolika netrpeljivost vlada kako među opozicijom i blokaderima, tako i među samim blokaderima.

Đilas se obrušio na blokaderski front

Tako su se prvo lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas i glavni i odgovorni urednik blokaderskog tabloida Nova Ranko Pivljanin, obrušili su se na studente blokadere, a glavne zamerke imali su na anonimnost predstavnika tog dela blokaderskog fronta, i njihove zahteve da se opozicija skloni sa političke scene.

Najpre je Đilas reagovao na anonimnog blokadera koji se javio uživo u program uz tvrdnju da mu je plenum zabranio da kaže kako se zove!

- Mislim da bih ja kao politički mudar čovek trebalo da preskočim ovog što se uključio i to govorio, ali ja uvek kažem šta mislim i plaćam cenu za to. Nije pristojno uključiti se u Utisak nedelje, a ne kažete ime i prezime. To treba da vas nauče kada razgovarate s nekim, da kažete ko ste i šta ste. Ja, ako je taj čovek student, ja pitam koga on predstavlja. Ja želim da živim u zemlji u kojoj ćemo drugačije komunicirati - rekao je Đilas.

Potom se nadovezao Pivljanin rekavši da su studenti neorganizovani politički akteri.

- Znači, pravi se lista za koju ne znamo. Čoveka moramo da znamo, Đilasa znamo, pa ga neko voli ili ne voli, zove ga 'žuti lopov'... Dakle, dolazimo na teren real-politike gde je Đilas u pravu - rekao je Pivljanin.

Optužbe na račun profesora blokadera

Potom su na scenu stupili blokaderi koji su se međusobno optuživali.

Naime, tokom emisije meta napada bio je jedan od istaknutih blokadera Tanasije Marinković.

- Imam pitanje za profesora Tanasija, pošto smo mi čuli, a nismo obavešteni od njega da ima sastanak u Parizu, pitanje je da li na te sastanke idu neki studenti? - upitao je jedan gledalac koji se predstavio kao student koji se uključio u program.

Boli ih skup SNS

A kada se ne svađaju, blokaderi i njihovi mediji bave se skupom SNS koji je održan u Areni, i ne mogu da nađu nijedan argument, a kamoli da izmisle neku priču koja će umanjiti veličanstvenost skupa pred lokalne izbore u 10 opština u Srbiji.

Zato su blokaderski mediji, poznati po politici "kruga dvojke" koja upravo zbog toga dalje od te iste dvojke se nije ni pomerila, jedini razlog za ovakvu posećenost mitingu SNS našli u navodnim ucenama i uterivanju straha u maltene svakog građanina koji je tog dana bio u Areni ili oko nje.

"Ucenjeni" - vrišti tabloid Nova.

"Uterani" - dodaje njen stariji brat tabloid Danas.