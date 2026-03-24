Povodom 27. godišnjice od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, ministar pravde Republike Srpske i predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak poručio je da srpski narod nikada neće zaboraviti žrtve i stradanja iz 1999. godine, ali ni herojstvo onih koji su branili svoju zemlju.

- NATO agresija predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava i jedan od najtežih presedana u savremenoj istoriji, jer je bez odobrenja Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija izvršen napad na suverenu državu - istakao je Selak.

Ministar pravde Srpske je podsjetio da je tokom 78 dana bombardovanja stradao veliki broj civila, među kojima i deca, kao i pripadnici vojske i policije, te da su razarani sistemi civilne infrastrukture, privredni kapaciteti i institucije od vitalnog značaja.

Goran Selak Foto: SPS

- Poseban vid nepravde prema našem narodu predstavlja činjenica da su tokom agresije korišćena sredstva zabranjena međunarodnim konvencijama, uključujući kasetnu municiju i projektile sa osiromašenim uranijumom, čije posledice po zdravlje stanovništva i životnu sredinu traju i danas - naglasio je Selak.

Prema njegovim rečima, obaveza današnjih generacija jeste da čuvaju sećanje na stradale, ali i da istrajno insistiraju na istini i pravdi.

- Srpski narod ne traži osvetu, već poštovanje istine i žrtava. Dužni smo da negujemo kulturu pamćenja i da budućim generacijama prenesemo istinu o stradanju, ali i o otporu i hrabrosti koje je naš narod pokazao u tim teškim vremenima - poručio je Selak.