"Ovo je Ante. Ante je pohvalio Vučićevu politiku a da ga nije ni pomenuo i naduvao one koji vode Hrvatsku. Svuda narod vidi da li vlast radi za dobrobit građana ili ne, pa i u Hrvatskoj", ovako je u objavi na X-u ukratko opisano ono što je Ante lepo poručio svima koji vode svoje države, a nisu na vreme mislili na svoj narod.

Nije Ante štedeo reči, a nije ih baš ni pažljivo birao nego je tačno rekao šta misli. Pala je tu i po koja sočna psovka, tek da olakša dušu zbog svega što je državu zateklo, a nije bilo nikog da unapred misli šta će biti sutra.

- Znači, svaka država koja već sad kuka u vezi goriva, vode je klošari. Zašto? Pa, da ne psujem, ako smo mi civili, j... civili, znali da će doć’ do ovoga, a hoćeš mi reć’ da države koje imaju vojsku i tajne službe, a to nisu znale mnogo pre nas, onda ti je tajna služba u k..., vojska u k..., i ti kao čelnik države, totalno si u k...

Foto: Screenshot

- I izričita krivica zašto goriva nema si ti! Jer svaki normalan koji zna šta dolazi, zna da će se Amerika uplesti u sve to i da će doći do problema.

- Tribali ste natovarit’ rezerve do čepa! I onda kupiti još više jer ste zaduženi za građane koji su vas izabrali, a ne preporuke radite od kuće, nemojte voziti 130, nego 120, idite javnim prevozom....Marš u tri... Hoću da ima goriva! Jer ste znali da ovo dolazi, veli Ante.

- To što nema goriva jer ste nesposobni, tribali bi dat ostavku, sve te države i reći: nesposobni smo, oprostite...

- Jer da sam ja čelnik države... i imam podatke da će se ovo dogoditi puno pre nego što su civili skužili da će se dogoditi, napunija bi Ante te rezerve, ispadalo bi iz njih... i potrudio se da cene ostanu kakve jesu, veli Ante.

- Ali za ovo sad da imamo, da si miran i voziš a ne panika i preporuke...Marš, zaključio je Ante.