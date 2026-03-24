"Ovo je Ante. Ante je pohvalio Vučićevu politiku a da ga nije ni pomenuo i naduvao one koji vode Hrvatsku. Svuda narod vidi da li vlast radi za dobrobit građana ili ne, pa i u Hrvatskoj", ovako je u objavi na X-u ukratko opisano ono što je Ante lepo poručio svima koji vode svoje države, a nisu na vreme mislili na svoj narod.

Nije Ante štedeo reči, a nije ih baš ni pažljivo birao nego je tačno rekao šta misli. Pala je tu i po koja sočna psovka, tek da olakša dušu zbog svega što je državu zateklo, a nije bilo nikog da unapred misli šta će biti sutra.

 - Znači, svaka država koja već sad kuka u vezi goriva, vode je klošari. Zašto? Pa, da ne psujem, ako smo mi civili, j... civili, znali da će doć’ do ovoga, a hoćeš mi reć’ da države koje imaju vojsku i tajne službe, a to nisu znale mnogo pre nas, onda ti je tajna služba u k..., vojska u k..., i ti kao čelnik države, totalno si u k...

"Marš u tri... Hoću da ima goriva!"

- I izričita krivica zašto goriva nema si ti! Jer svaki normalan koji zna šta dolazi, zna da će se Amerika uplesti u sve to i da će doći do problema.

- Tribali ste natovarit’ rezerve do čepa! I onda kupiti još više jer ste zaduženi za građane koji su vas izabrali, a ne preporuke radite od kuće, nemojte voziti 130, nego 120, idite javnim prevozom....Marš u tri... Hoću da ima goriva! Jer ste znali da ovo dolazi, veli Ante.

Ne propustiteInfoBizDIVLJAJU CENE GORIVA PO EVROPI, U LJUBLJANI DIZELA SKORO NI KAP: U Srbiji svega! Pumpe dobro snabdevene svim derivatima, gužvi nema! Rezervoari puni do čepa
nafta.jpg
InfoBiz"NIGDE U SRBIJI NEMATE GUŽVE NA PUMPAMA" Ministar Glamočić: Neće biti ni nestašica, ni poskupljenja, imamo svega! I zalihe osnovnih namirnica
Screenshot 2026-03-22 115510.jpg

 - To što nema goriva jer ste nesposobni, tribali bi dat ostavku, sve te države i reći: nesposobni smo, oprostite...

"Jer da sam ja čelnik države... napunija bi Ante te rezerve"

- Jer da sam ja čelnik države... i imam podatke da će se ovo dogoditi puno pre nego što su civili skužili da će se dogoditi, napunija bi Ante te rezerve, ispadalo bi iz njih... i potrudio se da cene ostanu kakve jesu, veli Ante.

Ne propustitePolitikaDOK SVET STOJI U REDOVIMA - SRBIJA VOZI, SVI MIRNO SPAVAJU - ČAK I BLOKADERI! Svetska kriza jasno pokazala da je kormilo države u njegovim sigurnim rukama
Aleksandar Vučić Iran barel nafta gas skok cena NIS

 - Ali za ovo sad da imamo, da si miran i voziš a ne panika i preporuke...Marš, zaključio je Ante.

Kurir.rs/X

Ne propustiteInfoBizPAR-NEPAR, RESTRIKCIJE, QR KOD, OGRANIČENJE PO VOZILU?! Slovenija upravo postala prva zemlja EU koja je uvela racionalizaciju goriva! Panika i nezamislive scene
Slovenija gorivo
InfoBizGORIVO NA HRVATSKIM PUMPAMA SKUPLJE OD PONOĆI, TAMO GDE GA IMA: U Zagrebu, ali i ovim mestima stoji samo papir - NEMA! Raste panika, toče se bačve i kanisteri
benzinska pumpa
InfoBizOPŠTA PANIKA U HRVATSKOJ ZBOG GORIVA! Nestašica na benzinskim pumpama na jugu, ali i u Zagrebu: Čovek dovezao kombi pun bačvi - PUNI JEDNU PO JEDNU!
shutterstock-747071503.jpg
InfoBiz"KJE JE GORIVO" Kao u Srbiji 90-ih?! Slovenija uvela restrikcije: 50 litara po čoveku, 200 po firmi, a narod napravio sajt pa javlja gde ima da se natoči (FOTO)
Slovenija gorivo
InfoBizDRAKONSKE KAZNE ZBOG HAOSA SA GORIVOM U SLOVENIJI! Divljaju cene, uvedena ograničenja, a onaj ko se usudi da uradi ovo, platiće 4.000 evra!
profimedia-0666890122.jpg
PolitikaPUMPE U SLOVENIJI U "CRVENOM", A ŠOLAKOVCI... Cene goriva divljaju po Evropi, u Srbiji STABILNO: Da je ovako i kod nas, pohitali bi da RAZAPNU Vučića! (FOTO)
Aleksandar Vučić.jpg
InfoBizDRAMATIČNA SITUACIJA U SLOVENIJI, AKTIVIRANA VOJSKA ZBOG NESTAŠICA GORIVA: Ograničenja na pumpama od ponoći, premijer najavio dodatne MERE ZA STRANCE
Slovenija vojska gorivo pumpe
InfoBizOPŠTA PANIKA U HRVATSKOJ, STVARAJU SE OGROMNE KOLONE NA PUMPAMA Ograničena kupovina dizela, poljoprivrednici u velikom problemu! Pogledajte prizore (VIDEO)
collage.jpg
InfoBiz"NEMA DIZELA, NEMA BENZINA, SVE STAJE" Evo kakva je situacija na pumpama u Sloveniji! A u Srbiji ima dovoljno svega i bez ograničenja na kupovinu (VIDEO)
benzinska pumpa Slovenija