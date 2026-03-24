Blokaderi i opozicija ne propuštaju priliku da uvrede sopstveni narod, samo zato što je uz predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, a ne za njihovu politiku, a "Utisak nedelje" je ponovo bio idealna platforma za to.

Jedna blokaderka se uključila uživo u program i vređala sve koji nisu uz njihovu ideologiju "obojene revolucije".

"Vi kad vidite uopšte te intelektualne face kome je on predsednik - ne, molim vas, ograničavam se, ne mislim lepo, ružno, mlado, staro, nego baš, baš - postali smo jedna kasaba sa bosanskim autobusima i autobusima uopšte tih ljudi", navela je ona.

Ona se potom osvrnula i na ono što je bila glavna tema "Utiska nedelje" u kojem su gostovali lider Stranke slobode i Pravde Dragan Đilas, zatim Tanasije Marinković, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kalo i Ranko Pivljanin, glavni i odgovorni urednik blokaderskog lista "Nova", a to je sukob opozicije i studenata.

"Mislim što se tiče opozicije i studenata, ne bi bilo loše kad bi to moglo da se ujedini, ali svejedno mislim da će kraj svakako biti na ulicama, kako god da prođu izbori i ovi i oni parlamentarni."

Opširnije o tome možete čitati KLIKOM OVDE.