Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski objavila je snimak na svom Instagramu i pokazala kako je izgledao otpor NATO agresiji 1999. godine.
OTPOR OKUPACIJI - ODMALENA! Ministarka Stamenkovski objavila snimak iz 1999. godine, na ramenima oca Rajka protiv NATO agresije (VIDEO)
Na snimku se vidi njen otac Rajko Đurđević, kome ministarka sedi na ramenima tokom skupa "Pesma nas je održala".
- Otpor okupaciji - odmalena. Na skupu “Pesma nas je održala” tokom NATO agresije na našu domovinu - piše u opisu snimka.
Danas se obeležava Dan sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine.
Predsednik Aleksandar Vučić će tim povodom sa državnim vrhom prisustvovati ceremoniji na platou ispred Galerije Narodnog muzeja u Vranju, sa početkom od 19.30 časova.
