Gostujući na blokaderskoj televiziji Nova S, u emisiji Među nama, on je priznao totalni raspad blokadera uoči lokalnih izbora.

- Moram da kažem da SNS pokazuje bolju organizovanost. I ja mislim da je ono što bi možda mogli mi kao opozicijani deo političkog spektra da naučimo iz toga jeste da bi bilo bolje da se na ovim lokalnim izborima da su ujednačena imena na listi, da su ujednačeni dogovori, da je šira saradnja. Ja mislim da će se to obiti u glavu kada je u pitanju rezultat i voleo bih da smo to na vreme rešili. Ja od kritike ne bih odustajao - kaže Lazović.

Sa njim u emisiji je gostovala i novinarka Suzana Trninić i otkrila i da su apsolutno svi koji su protiv Vučića međusobno u svađi jedni sa drugima.

- Sve vreme se potencira podela, sve vreme se potencira uskob, umesto da se razgovara samo o tome šta mi svi želimo zajedno da postignemo. Svi su u ogromnoj svađi. Ja mislim da moramo i o tim stvarima da vodimo računa. Zborovi su ljuti na građane jer aktivno više ne učestvuju. Građani su ljuti na opoziciju jer im ona ne govori što treba da rade. Studenti su ljuti na opoziciju. Opozicija je ljuta na studente - ističe Lazović.