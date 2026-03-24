Pre tačno 27 godina na današnji dan počelo je NATO bombardovanje tadašnje SR Jugoslavije. Više od 1.000 vojnika i policajaca, kao i više od 2.500 poginulih civila ostaju duboki ožiljci u sećanju građana Srbije.

Savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja i lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručio je, na godišnjicu NATO bombardovanja Srbije, da imamo pravo na sećanje, suzu i počast za junake.U autorskom tekstu za "Politiku" Vučević navodi da svako od nas pamti gde smo bili u 20 časova tog 24. marta 1999. godine.

- Tog istorijskog trenutka, kada je pokrenuta agresija na srce Evrope, na stari evropski narod i ponosnu evropsku državu. Kada su krstareće rakete poletele ka nosećim stubovima zgrade međunarodnog prava i poretka, zdanja od kojeg danas, 27 godina kasnije, ostaju samo ruševine, kakve vidimo i širom sveta, gledali smo ih kako se umnožavaju u našoj zemlji, tokom 78 dana i noći NATO agresije - naveo je lider SNS.

Dodaje da je agresija ipak bila zaboravljena i to veoma brzo nakon što je sprovedena, budući da je prestala da se obeležava, a u javnosti se pominjala kao "kampanja" ili "bombardovanje".

- Kada se o njoj i govorilo, to je činjeno isključivo sa namerom da se okrivi tadašnje rukovodstvo zemlje, a da se agresori amnestiraju - naveo je Vučević i istakao da je politika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke donela vraćanje nacionalnom dostojanstvu i kulturi sećanja.

On je istakao da nema stradalnog mesta oko kojeg se nismo okupili, nema istine koju nismo izrekli i zločina koji nismo nazvali pravim imenom.

- Sećamo se i Murina u Crnoj Gori, umesto onih koji u toj zemlji možda to nisu kadri da učine. Dvadeset i četvrti martovski dan postao je i zvanično ono što je u narodu uvek i bio, dan bola i ponosa. Jer imamo pravo na bol i sećanje, na suzu roditelja za decom i dece za roditeljima", poručio je Vučević.

Kako je dodao, imamo pravo i na počast za junake koji su se borili u drugom kosovskom boju - na Košarama, Paštriku, na planinama i ravnicama i nebu iznad otadžbine, "koju su štitili svojim životima, koju su odbranili hrabrošću i veštinom, podržani jedinstvom čitavog naroda".

Centralno obeležavanje Dana sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine biće održano danas u Vranju, na platou ispred Galerije Narodnog muzeja u tom gradu, a skupu će prisustvovati predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.