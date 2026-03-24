"Da NATO pre 27 godina nije ubio Bojanu Tošović i Milicu Rakić danas bi se Srbija radovala njihovoj deci i prvim slovima. A da Srbiju posle 5. oktobra 2000. nisu vodili najgori i dalje bi važile presude ratnim zločincima koji su ubijali našu decu. Srbija obeležava 27 godina od NATO agresije sa obnovljenom i ojačnom vojskom ali i bez i jedne stalne muzejske postavke o NATO zločinima i bez prvog školskog časa u kome deca uče o stradanju i otporu našeg velikog naroda. Nemamo mi čega da se stidimo ni zločina koje treba da okajavamo, ali zato imaju čega da se stide i zločina za koje nisu odgovarali oni koji su nas bombardovali a sada nam govore o pravu i moralu kao da nešto o tome znaju. Srbiji nije i nikada neće biti mesto u političkim i vojnim savezima koji su ubijali našu i ne samo našu decu. Neka Bog oprosti NATO zločincima, Srbi neće", poručio je Vulin.