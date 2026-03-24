Član Predsedništva Srpske napredne stranke i narodni poslanik Milenko Jovanov komentarisao je izjavu Dragana Đilasa da je na današnji dan, 1998. godine ozvaničena crveno-crna koalicija i vlada SPS-SRS-JUL i da je time počeo najmračniji period tragičnih devedesetih godina.

- Kada idući put Dragan Đilas bude kukao zbog rezultata izbora, zbog toga što nikome ne treba, što ga neće ni oni koje je do juče finansirao i nazivao nobelovcima, što mu saradnici spremaju puč u stranci, treba da se seti ovoga što je izjavio na današnji dan - naveo je Jovanov na Iksu.

Upitao je - kome treba i ko bi ikada glasao za biće, koje na dan kada je NATO izvršio agresiju na SRJ, ni slovom ne osudi agresiju i agresora, nego vodi obračun sa tadašnjom vlašću?

- I ništa on, jadan, drugo ne vidi u današnjem danu, baš kao što ni bik u areni, kome matador mahne crvenom maramom, ne vidi ništa osim te marane. Tako ni on ne vidi ni stradanje svog naroda, ni uništavanje Srbije, ni kršenje međunarodnog prava, ni uništavanje kompletnog međunarodnog poretka nastalog nakon Drugog svetskog rata, ni čin otimanja Kosova i Metohije. Ništa... Što je najgore, vidi on to i zna, ali ga baš briga - rekao je Jovanov, pa ponovo upitao - kome onda treba i ko bi ikada glasao za nekoga ko, zarad zadovoljavanja zla u sebi, tako olako pređe preko zločinačkog ubistva 89 dečaka i devojčica?

- Ne treba takav stvor nikome. Može jedino da služi kao strašilo i primer u šta jedno biće može da se pretvori kada ga savladaju mržnja i bes zbog toga što je nesposobno, nepotrebno i prezreno - zaključio je Jovanov.

Foto: Printscreen X

