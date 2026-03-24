BRUTALNO GAŽENJE SVIH PRINCIPA EU! Vučević tražio hitno oslobađanje Draška Stanivukovića: "Njegovo hapšenje još jedna provokacija hrvatskih srbomrzaca!"
Savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja i lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević reagovao je na privođenje gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića koji je sinoć zadržan na graničnom prelazu kod Gradiške i koji je još u pritvoru.
- Novo brutalno gaženje svih principa EU od strane hrvatskih vlasti koje ne prezaju ni od čega da maltretiraju i sprovode permanentan teror i kao po pravilu kada je u pitanju pripadnik srpskog naroda. Zabranjuju slobodu kretanja, slobodu misli i govora. Postavlja se pitanje da li osnovna ljudska prava važe na teritoriji Hrvatske? Tražim hitno oslobađanje gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića. Njegovo hapšenje, bez ikakvog pravnog osnova, je još jedna u nizu kalkulisanih provokacija hrvatskih srbomrzaca - napisao je Vučević na Iksu.
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, podsetimo, priveden je sinoć oko 22 sata na graničnom prelazu Gradiška u Hrvatskoj i još je u pritvoru.
Kurir Politika