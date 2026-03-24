Slušaj vest

"Vreme je 21. vek bude vek u kojem ćemo čuvati živote sve naše dece, porodica, mladosti i budućnosti“, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski koja je, u ime Vlade Republike Srbije, položila venac na Spomenik deci stradaloj u NATO agresiji u Tašmajdanskom parku, povodom obeležavanja 27. godina od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.

Ona je naglasila da vek u kojem živimo treba da bude vreme dogovora, pomirenja, bratske ljubavi, solidarnosti, ekonomskog povezivanja i kulturne saradnje.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

"To su vrednosti na kojima Srbija danas počiva i u koje mi, kao narod, verujemo. Mi smo oni koji najviše pozivaju na mir, jer smo znali kolika je cena njegovog gubitka“, istakla je ministar.

Kako je navela, 1999. godine na našu zemlju udarila je najveća sila koju je tada poznavao svet. Razarali su bolnice, porodilišta, kuće, ulice i pruge i pokušali da nam izbrišu pravo na biološki opstanak i pravo na dostojanstvo, identitet i integritet.

"Naši borci 78 dana nisu poklekli nijednog trenutka. Čuvali su državne granice, ispisali istoriju i obezbedili budućnost zemlje, koja danas zna da postoji, koja je upisana među sve države sveta i kojoj se dive čak i oni koji je preziru“, naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Istakla je da smo kao zemlja bili prvi u redu suverenističkog talasa i u redu onih koji pozivaju na očuvanje međunarodnog prava.

Naglasila je da nikada nećemo zaboraviti šta su nam učinili i da ćemo se uvek truditi da budemo zemlja koja poštuje svoje stradanje i čuva svoju istoriju, uprkos tome što je sve činjeno da nam izbrišu pamćenje i promene kod.

"Srbija se danas bori da nas ima više, da se deca rađaju, jer to najbolji način da pošaljemo poruku da nas nisu porazili. Smrt pobeđujemo novim životom, a zaborav kulturom pamćenja“, zaključila je Đurđević Stamenkovski.